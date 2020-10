Sénégal : Plus de 100 morts dans le naufrage d’un bateau de migrants

140 personnes qui tentaient de rallier l’Europe sont mortes noyées dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes sénégalaises.

Au moins 140 personnes sont mortes dans le naufrage d’une embarcation de migrants la semaine dernière au large du Sénégal. «La pire catastrophe de ce type en 2020», a déclaré l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) dans un communiqué jeudi 29 octobre. Les victimes se sont noyées après que leur bateau, qui transportait environ 200 personnes, a coulé au large des côtes sénégalaises, apprend-on. Selon les informations de l’OIM, le bateau voulait de rallier l’archipel espagnol des Canaries, au large du Maroc, porte d’entrée de l’Union européenne (UE).

L’organisation s’inquiète du «nombre de départ des côtes de l’Afrique de l’Ouest vers les Canaries [qui] a augmenté sensiblement ces dernières semaines». Selon les informations recueillies localement par l’OIM, « 14 bateaux transportant 663 migrants » ont quitté le Sénégal pour rejoindre l’archipel espagnol rien que pour le mois de septembre. Entre le 7 et le 25 octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la Garde civile espagnole, a intercepté cinq pirogues en partance pour l’Europe et a secouru au total 388 personnes, selon le gouvernement sénégalais.

Le quart environ de ces bateaux, souvent des pirogues à moteur, ont connu des avaries ou un naufrage, indique l’OIM. Alarmé par cette «recrudescence» de tentatives d’émigration clandestine avec son lot de victimes et l’émoi que cela suscite dans le pays, le président sénégalais Macky Sall a lancé, mardi, «un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la vie des jeunes tentés par l’émigration».

