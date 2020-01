Somalie : Nouvel attentat à la voiture piégée à Mogadiscio

Annonces

Au moins quatre personnes tuées et plusieurs autres blessées dans une explosion ce samedi dans la capitale somalienne.

Un attentat à la voiture piégée a fait quatre morts ce samedi 18 janvier à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, régulièrement la cible des islamistes shebab. Le véhicule a explosé à proximité d’un barrage routier à l’entrée de la ville d’Afgoye, à une trentaine de kilomètres de la capitale, a déclaré un policier à l’AFP.

L’attaque a été revendiquée par les Shebab affiliés à Al-Qaida. Ceux-ci qui visaient un conteneur utilisé par des ingénieurs turcs travaillant sur le chantier de construction d’une route. Plusieurs personnes ont été blessées ans l’explosion, notamment des employés trucs.

Les islamistes shebab mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée. Le 28 décembre dernier, 79 personnes avaient péri dans un attentat à la voiture piégée et plus d’une centaine d’autres blessés à Mogadiscio. Cette attaque est la plus meurtrière à survenir depuis deux ans dans la capitale somalienne.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires