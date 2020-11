Sylvia Bongo en solidarité avec les personnes vivant avec un handicap

À l’aube de la rentrée scolaire 2020-2021, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a doté les personnes vivant avec un handicap en moteur de matériel de mobilité.

Des scooters électriques ont été remis aux élèves, aux étudiants et professionnels de l’éducation par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille en présence du ministre gabonais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Transfert de technologies, de l’Éducation nationale, chargé de la Formation civique, Patrick Mouguiama Daouda.

Cette dotation, selon Dr Simone Mensah, Vice-présidente exécutive de la Fondation, à l’aube de la rentrée scolaire 2020-2021, a été faite pour aider les élèves, étudiants et professionnels de l’éducation de travailler et d’apprendre dans les meilleures conditions.

« Cette cérémonie de remise de matériel de mobilité s’inscrit dans le prolongement de deux engagements qui tiennent particulièrement à cœur à la Présidente de la Fondation, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à savoir la promotion de l’égalité des chances en milieu scolaire d’une part, et d’autre part, l’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans notre société. », a –t-elle indiqué.

En 2010, certains des bénéficiaires présents à la cérémonie de ce jour avaient déjà reçu des scooters électriques devenus vétustes. Mais compte tenu de l’entretien et du soin apporté toutes ces années à leur matériel de mobilité, la Fondation a décidé de procéder à leur renouvellement.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a initié en 2010 le projet Solidarité Handicap, afin de faciliter les conditions de vie des personnes à mobilité réduite et de contribuer à leur intégration socio-économique.

Entre 2010 et 2020, elle a distribué 1 047 équipements de mobilité manuels et électriques aux personnes avec un handicap moteur, résidant aussi bien dans la capitale que dans les huit autres provinces du pays.

Fourni prioritairement aux élèves, aux étudiants et aux travailleurs, ce matériel de mobilité permet à ces derniers d’améliorer leurs conditions de déplacement et ainsi favoriser leur intégration, la poursuite de leurs études et l’accès à l’emploi.

Afin de veiller au bon entretien des équipements, la Fondation a mis en place, un atelier de réparation à Libreville où des techniciens assurent la maintenance régulière du matériel de mobilité et répondent aux questions des bénéficiaires.

Pour les bénéficiaires vivant en province, une équipe de la Fondation est régulièrement déployée dans les différentes villes du Gabon afin d’assurer des missions de maintenance de proximité.

