Tropicale Amissa Bongo : Le top départ ce lundi à Bitam

La 15e édition de cette course cycliste devenue une référence sur le continent s’élance ce lundi de Bitam pour 7 étapes et 1.035 km.

La 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo s’ébranle ce lundi 20 janvier 2020 pour sept jours de course et 1.035 kilomètres. Le peloton retrouvera la même étape qu’en 2014 pour ouvrir la semaine entre Bitam (Gabon) et Ebolowa (Cameroun).

Le peloton restera trois jours à sillonner les routes du Woleu-Ntem, dans le nord du Gabon, avant de visiter quatre autres provinces du pays. Avec tout d’abord le Moyen-Ogooué à Ndjolé pour l’arrivée de la 3e étape et à Lambaréné qui offrira deux départs d’étape sur les bords de l’Ogooué, dont la plus longue de la semaine le quatrième jour vers Mouila (190 km), chef-lieu de la Ngounié.

A la veille du dernier week-end, les coureurs débarqueront dans la province de l’Estuaire à l’arrivée de la 5e étape (Kango). Avant de retrouver la veille de l’arrivée finale, l’Ogooué-Maritime à Port-Gentil.

Cette 6e étape se déroulera exclusivement dans les rues de la métropole économique, cette fois pour le 15e anniversaire de l’épreuve, indiquent les organisateurs. Les coureurs se départageront, comme le veut la tradition, le dernier jour sur le front de mer à Libreville, la capitale, avec un départ depuis la zone économique de Nkok.

Lancée en 2006, la Tropicale Amissa Bongo est devenue un rendez-vous du cyclisme mondial. L’épreuve marque l’ouverture de la saison cycliste internationale avec le Down-Under Tour en Australie.

«C’est vrai qu’au début, nous n’aurions jamais pensé être encore là 15 ans après. Mais après les trois ou quatre premières éditions, nous nous sommes rendu compte que la mayonnaise avait pris et que le pays s’attachait beaucoup à cette compétition qui fait aujourd’hui partie du patrimoine national du Gabon», se réjouit Benjamin Burlot, le directeur de la Tropicale.

