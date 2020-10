Tunisie : Découverte d’un sous-marin de la Première Guerre mondiale

Des plongeurs tunisiens ont découvert, le 21 septembre, l’épave d’un sous-marin militaire coulé en 1917 par l’armée allemande.

C’est une découverte bien surprenante que des plongeurs tunisiens ont faite le 21 septembre. A la recherche de sites à explorer, ceux-ci ont découvert l’épave d’un sous-marin français datant de la Première Guerre mondiale au large du Cap Bon, au nord-est de la Tunisie. Il s’agit de l’Ariane, coulé en 1917 par l’armée allemande. Ce naufrage avait causé la mort de 21 personnes.

«Ce sous-marin fait partie de l’escadrille de Bizerte (nord de la Tunisie). Il est parti pour faire des exercices du côté du Cap Bon. Il était suivi par un autre bateau qui le protégeait. Et la nuit, il a été torpillé par un U-Bot allemand, le U-22», affirme Selim Baccar, directeur du club de plongée qui a fait cette découverte.

«C’est comme si on lisait un livre d’histoire en direct, c’est très passionnant. On est tombé sur des rapports militaires aussi qui parlaient de ce genre de bataille minute par minute, vraiment très détaillé, de tout ce qui se passait sur la Méditerranée», a-t-il ajouté. L’Ariane est le troisième sous-marin retrouvé dans les eaux tunisiennes et le seul de la Première Guerre mondiale.

