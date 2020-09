Une deuxième usine de production de ciment du groupe Cimaf-Gabon

La filiale gabonaise du groupe marocain Ciments de l’Atlas, Cimaf Gabon a officiellement mis en service, le 21 septembre, sa deuxième usine à d’Owendo pour renforcer ses capacités de production.

D’une capacité de production d’un million de tonnes par an, la deuxième usine de production de ciment du groupe Ciments de l’Afrique (Cimaf) vise une production d’environ un million tonnes par an dans un marché dont la demande locale se chiffre à 600.000 tonnes.

Selon le ministre gabonais du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises, Hugues Mbadinga Madiya, cette usine contribuera à la stabilisation des prix du ciment dans un contexte de forte demande, portée par le boom des projets d’infrastructures et la croissance rapide du secteur de l’immobilier.

Le directeur général de Cimaf, Salim Kaddouri, a, pour sa part, fait observer que Cimaf Gabon est un solide partenaire de développement, avec un cumul d’investissements réalisés sur les 5 dernières années aux alentours de 61 milliards de francs CFA.

L’investissement initial a été de 23 milliards de francs CFA pour la construction de l’usine, ensuite 29 milliards pour la recapitalisation de Cimgabon et maintenant les 9 milliards francs CFA pour l’extension de notre usine. Les nouvelles installations ont une valeur de 9 milliards de francs CFA.

Selon ses promoteurs, cette usine est écologique en ce sens qu’elle dispose, d’un côté, d’un système de filtration composé d’une douzaine de filtres à manches pour limiter la pollution de l’air, et d’un autre, d’un système de refroidissement à air pour préserver l’utilisation de l’eau et la rationalisation de sa consommation.

Cimaf Gabon emploie aujourd’hui plus de 650 personnes. L’entreprise entretient un réseau d’une douzaine de sous-traitants, une quinzaine de distributeurs, une vingtaine de transporteurs, une trentaine de revendeurs, près de 300 détaillants et 6 plateformes de distribution de ciment permettant d’approvisionner l’ensemble du territoire national.

LIRE aussi: Gabon : Inauguration d’une cimenterie du groupe CIMAF

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires