Wuhan, le nouveau coronavirus se propage, l’OMS se réunit en urgence

Annonces

Une nouvelle alerte sanitaire vient d’être lancée. Elle fait suite au décès de six personnes. Selon les premiers éléments de l’enquête, un nouveau coronavirus a été découvert en Chine, Corée du Sud, au Japon, en Thailande. Et en Australie.

Il a été nommé Wuhan, du nom de la capitale de la province du Hubei en Chine. L’Organisation Mondiale de la Santé juge ce nouveau virus suffisamment dangereux. Et a convoqué une réunion du comité d’urgence ce mercredi 22 janvier.

Communiqué de l’OMS

La France via l’institut Pasteur vient de prendre des mesures afin de se mettre en alerte. Elle met en place un dispositif renforcé afin de contrôler l’éventuel entrée du virus a ses frontières.

Ainsi, le coronavirus, nommé 2019-nCo, se propage très rapidement d’homme à homme. Il est semblable à une pneumonie. Il peut déclencher des pathologies graves comme le SRA, qui avait causé plus de 770 morts dans le monde en 2003. Les symptômes observés sont de fortes fièvres et une toux persistante.

A ce jour, on compte plus de 220 infections. Selon les premiers éléments, plusieurs personnes hospitalisées sont des vendeurs ambulants d’un marché local de poissons et fruits de mer. Le marché a depuis été fermé suite aux nombreuses pneumonies.

LIRE AUSSI : Gabon : Les quatre Chinois enlevés dans une attaque de pirates secourus au Nigeria

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires