Gabon : la justice ouvre une enquête préliminaire sur la société Wally Hôtel 

La justice gabonaise ouvre une enquête afin de s’enquérir sur les mouvements de fonds qui ont permis aux actionnaires de Wally Hôtel de racheter ses parts à l’Etat gabonais.

Cette transaction a permis le rachat des deux plus grands établissements hôtelier du Gabon. L’hôtel Radisson Blu et l’hôtel Méridien Rendama. En effet, parmi les actionnaires, on retrouve Monsieur Abdoul Oceini Ossa qui a déboursé la bagatelle de 26 milliards de francs CFA soit près de 42 millions de dollars.

La justice s’interroge sur l’origine des fonds qui ont permis à ce dernier d’effectuer la transaction. Deux autres personnes sont concernées par cette enquête. Il s’agit de Madame Bollard épouse Bongo Valentin et de Monsieur Cédric Ratanga.

