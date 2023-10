Gaza détruite par l’équivalent d’une bombe atomique

Depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre dernier par une attaque du Hamas contre les colonies israéliennes, la bande de Gaza est ciblée quotidiennement par des centaines de bombardements.

L’objectif israélien est de mettre à genoux l’organisation armée Hamas qualifiée de terroriste. En effet, suite à l’attaque simultanée qui a eu lieu dans 27 colonies israéliennes, le gouvernement de Netanyahou a su répondre avec une force destructrice. Plus d’une habitation sur deux est aujourd’hui en ruine. Les écoles, les hôpitaux et les lieux de cultes chrétiens ou musulmans ne sont pas épargnés.

D’après le décompte fait par le gouvernement israélien, près de douze milles tonnes d’explosifs ont été déversés sur Gaza. Soit l’équivalent de la bombe atomique lancée à Hiroshima.

Un lourd bilan humain et des crimes de guerre

Israël tente de toute sa force d’éliminer le Hamas de la bande Gaza par des bombardements aveugles. A ce jour, le bilan officiel fait état de plus de 5087 décès dont 2055 enfants. De plus on compte plusieurs dizaines de milliers de blessés. Le secrétaire général des nations unis a affirmé ce mardi, que l’action israélienne constituait des crimes de guerre. Dans son rapport publié le 22 octobre 2023, Amnesty International affirme avoir des preuves accablantes.

