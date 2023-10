Israël souhaitait transférer la totalité de la population de Gaza

Selon un document officiel publié pour la première fois par le site mekomit.co.il et confirmé par Wikileaks, le document du ministère du Renseignement recommande le transfert forcé de la population de la bande de Gaza vers le Sinaï de façon permanente et appelle à mobiliser la communauté internationale pour ce transfert.

Le document suggère également de promouvoir une campagne dédiée aux habitants de Gaza qui les motivera à accepter ce plan.

C’est l’option privilégiée parmi les trois alternatives qu’il propose concernant l’avenir des Palestiniens de la bande de Gaza. L’existence du document n’indique pas nécessairement que ses recommandations sont prises en compte par le système de sécurité. Malgré son nom, le ministère du Renseignement n’est responsable d’aucun organisme de renseignement, mais prépare de manière indépendante des études et des documents politiques, qui sont distribués pour examen au gouvernement et aux organismes de sécurité.

Ainsi, le document recommande qu’Israël réagisse pour évacuer la population gazaouie vers le Sinaï pendant la guerre. Et d’établir des villes tentes et de nouvelles villes dans le nord du Sinaï, qui accueilleront la population déportée. Puis de créer une zone stérile de plusieurs kilomètres à l’intérieur de l’Egypte. De manière à empêcher la population de retourner à ses activités ou à sa résidence à proximité de la frontière israélienne. Dans le même temps, les pays du monde entier et en premier lieu les Etats unis doivent être mobilisés pour mettre en œuvre cette démarche.

Le document de dix pages est daté du 13 octobre et comporte le logo du ministère du Renseignement dirigé par la ministre Gila Gamliel du Likoud. Un responsable du ministère a confirmé qu’il s’agit d’un document authentique, qui a été distribué au système de sécurité au nom de la Division politique du ministère. Et qu’il n’était pas censé être rendu public.

Le document propose un plan en deux phases : dans la première phase, la population de Gaza doit être évacuée vers le sud, tandis que les frappes aériennes se concentreront sur la partie nord de la bande.

Dans la deuxième phase, l’entrée terrestre dans Gaza commencera, ce qui conduira à l’occupation de toute la bande, du nord au sud, et au nettoyage « des bunkers souterrains des combattants du Hamas. »

Parallèlement à l’occupation de la bande de Gaza, les citoyens de Gaza se déplaceront vers le territoire égyptien, quitteront la bande et ne seront pas autorisés à y retourner de façon permanente. « Il est important de laisser praticables les voies de circulations vers le sud pour permettre l’évacuation de la population civile vers Rafah », précise le document.

Selon un responsable du ministère du Renseignement, le personnel du ministère soutient ces recommandations. La source a souligné que les études du ministère « ne s’appuient pas sur des renseignements militaires » et servent uniquement de base aux discussions au sein du gouvernement. »

Dans le document, il est proposé de promouvoir une campagne dédiée aux citoyens de Gaza qui « les motivera à accepter le plan » et les obligera à abandonner leurs terres. « Les messages devraient tourner autour de la perte des terres, c’est-à-dire faire comprendre qu’il n’y a plus aucun espoir de retourner dans les territoires qu’Israël occupera dans un avenir proche, que cela soit vrai ou non. L’image doit être « Allah a fait en sorte que vous perdiez cette terre à cause de la direction du Hamas. Il n’y a pas d’autre choix que de déménager ailleurs avec l’aide de vos frères musulmans », peut-on lire dans le document.

En outre, il est écrit que le gouvernement doit mener une campagne publique qui promouvra le programme de transfert dans le monde occidental « d’une manière qui n’excite pas et ne noircisse pas Israël », dans laquelle la déportation de la population de Gaza sera présentée comme s’il s’agissait d’une mesure humanitairement nécessaire qui recevra le soutien du monde entier car elle entraînera « moins de victimes parmi la population civile par rapport au nombre de victimes attendu.

Le document indique également que les États-Unis devraient participer à cette démarche afin de faire pression sur l’Égypte pour qu’elle accueille les habitants de Gaza, et d’exploiter d’autres pays européens, et en particulier la Grèce, l’Espagne et le Canada, pour aider à accueillir les habitants de Gaza. Et y installer les réfugiés qui seront évacués de Gaza. Le ministère du Renseignement a déclaré que le document n’avait pas été distribué par l’intermédiaire du ministère aux responsables américains, mais uniquement au gouvernement israélien et aux agences de sécurité.

La semaine dernière, l’Institut Meshgav, un institut de recherche de droite dirigé par Meir Ben Shabat, proche collaborateur de Netanyahu et ancien chef de l’Assemblée nationale, a publié une prise de position appelant également au transfert forcé de la population de Gaza vers Sinaï. L’institut a récemment supprimé la publication de Twitter après qu’elle ait suscité de vives réactions internationales.

Il est intéressant de noter que l’étude supprimée a été rédigée par Amir Weitman, un militant du Likoud et, selon les preuves, également associé de la ministre Gila Gamaliel au ministère du Renseignement. Weitman a récemment interviewé Ariel Kellner, membre du Likoud, membre de la Knesset, qui lui a dit que « la solution que vous proposez, déplacer la population vers l’Égypte, est une solution logique et souhaitable ».

Et ce n’est pas le seul lien entre le Likoud, le ministère du Renseignement et l’institut de recherche de droite : il y a environ un mois, le ministère du Renseignement s’est engagé à transférer environ un million de shekels de son budget à « l’Institut Meshgav ». afin qu’il mène pour lui des recherches sur les pays arabes. Si l’« Institut Mashgav » a participé à l’élaboration du document de transfert du ministère du Renseignement, son logo, du moins, n’apparaît pas sur le document.

Les responsables du ministère du Renseignement ont déclaré qu’il s’agissait d’une étude indépendante réalisée par le département politique du ministère, sans coopération avec une partie extérieure, mais ont confirmé qu’ils ont récemment commencé à travailler avec « l’Institut Meshgav » et ont souligné qu’ils travaillent avec divers instituts de recherche avec divers agendas politiques. Aucune réponse n’a encore été donnée de la part de « l’Institut Mashgav ».

Le document du ministère du Renseignement a été divulgué pour la première fois dans un petit groupe interne WhatsApp de militants de droite, qui promeuvent, avec Amir Weitman du Likoud, un lobby pour le rétablissement du Colonies israéliennes dans la bande de Gaza et le transfert des citoyens palestiniens qui y vivent. Selon l’un de ces militants, le document du ministère du Renseignement leur est parvenu grâce à la médiation d’un « membre du Likoud » et sa diffusion publique est liée à une tentative visant à savoir si « le public en Israël est prêt à accepter l’idée » d’un transfert depuis Gaza ».

Les chances de mettre en œuvre un tel plan, qui équivaut à un nettoyage ethnique de Gaza, sont nulles à bien des égards. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a récemment déclaré qu’il s’opposait fermement à l’ouverture du terminal de Rafah pour l’absorption de la population civile de Gaza. Il a déclaré que le déplacement des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï menacerait la paix entre Israël et l’Égypte, et a averti que cela conduirait à des attaques israéliennes sur le territoire égyptien. Al-Sisi lui-même a cependant proposé il y a plusieurs années d’étendre le territoire de la bande de Gaza jusqu’au Sinaï et d’y établir un État palestinien indépendant, une proposition qui a été catégoriquement rejetée par le président palestinien Mahmoud Abbas. Un plan dans un esprit similaire a également été présenté dans le passé par d’autres responsables israéliens, mais il n’a pas non plus débouché sur une véritable discussion.

Le document indique que l’Égypte aura « l’obligation, en vertu du droit international, d’autoriser le passage de la population », et que les États-Unis peuvent contribuer à cette démarche en exerçant « des pressions sur l’Égypte, la Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite » et les Émirats à contribuer à l’initiative soit en termes de ressources, soit en accueillant des personnes déplacées ». Dans le document, il est proposé de lancer une campagne publique dédiée qui s’adressera au monde arabe, à des pays comme l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Libye et la Tunisie, « dans laquelle le message d’aide aux frères palestiniens et à leur réhabilitation est concentré même au prix d’un ton qui gronde ou offense Israël. »

Enfin, il est écrit que la « migration massive » de la population hors des zones de combat est un « résultat naturel et nécessaire » qui s’est également produit en Syrie, en Afghanistan et en Ukraine et que seule la déportation de la population sera « une réponse appropriée qui permettre la création d’une force de dissuasion significative dans l’ensemble de la région.

« L’alternative la plus dangereuse » : un Etat palestinien

Le document présente deux autres alternatives concernant les citoyens de Gaza au lendemain de la guerre. La première consiste à importer le régime de l’Autorité palestinienne à Gaza, et la seconde consiste à développer un autre régime arabe local comme alternative au Hamas. Les deux alternatives, affirme-t-on, ne sont pas souhaitables d’un point de vue stratégique et sécuritaire pour l’État d’Israël et ne fourniront pas un message suffisamment dissuasif, en particulier au Hezbollah au Liban, en réponse au massacre perpétré par le Hamas à Gaza.

Les rédacteurs de l’étude ont affirmé que l’introduction de l’Autorité palestinienne à Gaza est « l’alternative la plus dangereuse » des trois, car elle pourrait « conduire à la création d’un État palestinien».

« La division entre la population palestinienne de Cisjordanie et de Gaza est aujourd’hui l’un des principaux obstacles à la création d’un Etat palestinien. « Il n’est pas possible que le résultat de cette attaque ( le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre ) soit une victoire sans précédent pour le mouvement national palestinien et ouvrant la voie à la création d’un Etat palestinien », peut-on lire dans le document.

Le document affirme qu’un modèle de régime militaire israélien et de régime civil de l’Autorité Palestinienne, comme celui qui existe en Cisjordanie, devrait échouer à Gaza. « Il n’y a aucun moyen de maintenir une occupation militaire efficace à Gaza uniquement sur la base d’une présence militaire et sans colonie. Dans peu de temps, il y aura une demande interne israélienne et internationale de retrait. »

Les rédacteurs du document ont ajouté que dans une telle situation, l’État d’Israël « sera considéré comme une puissance colonialiste avec une armée d’occupation… semblable à la situation de la Cisjordanie aujourd’hui, mais en pire.

La dernière alternative serait la formation d’une direction arabe locale pour remplacer le Hamas. Mais elle n’est pas souhaitable selon ce qui est écrit dans le document, car il n’existe pas de mouvements locaux d’opposition au Hamas et la nouvelle direction pourrait être plus radicale. « Le scénario probable n’est pas un changement de perception idéologique, mais la création de nouveaux mouvements islamistes, peut-être encore plus extrêmes », dit-il à propos de cette alternative.

Enfin, on prétend que si la population de Gaza reste dans la bande, il y aura «de nombreux morts arabes» pendant l’occupation attendue de Gaza, ce qui nuira encore plus à l’image internationale d’Israël que la déportation de la population. Pour toutes ces raisons, la recommandation du ministère du Renseignement est de promouvoir le transfert permanent de tous les citoyens de Gaza vers le Sinaï.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires