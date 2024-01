Rentrée scolaire au Mali : le cri de cœur d’Aliou Diallo

Alors que l’année scolaire 2023-2024 a débuté au Mali, de nombreux enfants n’ont toujours pas repris le chemin de l’école, faute de moyens financiers ou de sécurité. Leur situation peine Aliou Diallo, homme politique et philanthrope malien. Dans un message adressé à ses compatriotes, il appelle à ériger l’éducation en priorité des priorités.

Au Mali, la rentrée scolaire 2023-2024 a eu lieu le lundi 2 octobre. Ce jour-là, des milliers d’élèves ont repris le chemin de l’école, après trois mois de vacances. Mais des milliers d’autres n’ont pas pu rejoindre les salles de classe, à cause des difficultés financières de leurs parents et de l’insécurité grandissante.

Environ un million d’élèves hors du système éducatif

Selon l’UNICEF, plus de 1500 écoles sur les 9000 que compte le Mali étaient fermées le jour de la rentrée, ou connaissaient des difficultés d’ouverture. Ainsi, environ un million d’élèves se retrouvent hors du système éducatif. Leur sort afflige Aliou Diallo, homme politique et philanthrope malien. L’ex député de Kayes a adressé un message à ses compatriotes le lundi 2 octobre. Dans sa déclaration, il fait part de sa peine de voir que de nombreux enfants n’iront pas encore à l’école cette année, à cause de la situation sécuritaire du pays et des problèmes financiers de leurs familles.

L’éducation, une priorité parmi les priorités

« En ce jour de rentrée scolaire, j’ai une pensée forte pour eux. C’est toujours triste de voir des classes fermées », a dit Aliou Diallo. Ecœuré par ce drame, le PDG d’Hydroma demande aux autorités maliennes d’agir. Il pense qu’aucun Malien ne devrait accepter qu’une frange importante de sa jeunesse soit en marge de l’école, « le lieu où le savoir, les bons repères et principes s’acquièrent ». Sachant que les futurs cadres du pays sortiront de ce temps de la connaissance, le milliardaire malien appelle à faire « en sorte que l’éducation de nos enfants soit une priorité parmi les priorités ».

Sa fondation Maliba active pour l’éducation

L’école étant l’affaire de tous, comme il aime à le rappeler, Aliou Diallo œuvre depuis plusieurs années au renforcement du système éducatif, un axe fort de sa politique. Rappelons que sa fondation Maliba distribue chaque année, à la rentrée scolaire, du matériel didactique aux élèves pour soutenir les parents en difficultés. Aussi, elle réhabilite et construit des salles de classe partout au Mali. En outre, l’organisation philanthropique octroie des bourses d’études pour l’étranger aux écoliers les plus méritants.

Aliou Diallo a un plan pour l’école et la jeunesse maliennes

Par ailleurs, la fondation Maliba contribue à l’amélioration des revenus des familles, en donnant aux femmes leur autonomie financière. En effet, l’association caritative les forme à la fabrication et au commerce de savon, fait des dons d’équipements aux coopératives féminines et finance des projets. Conscient que ces efforts ne suffiront pas à gommer toute la misère au Mali, Aliou Diallo prépare un plan Marshall dans le cadre de l’élection présidentielle. Le président d’ADP-Maliba a prévu de construire des écoles et des universités modernes dans tout le pays. Aussi, il compte financer massivement l’entrepreneuriat – jeunes pour réduire le chômage, l’émigration clandestine et le banditisme.

