CAN : un intérêt croissant pour la compétition (sondage)

Selon un sondage du cabinet GeoPoll, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) suscite un intérêt croissant à la fois sur le continent et ailleurs. Ses retombées économiques augmentent de façon exponentielle en même temps que la compétition renforce le sentiment de fierté nationale.

Le cabinet GeoPoll a mené en janvier une enquête sur la Coupe d’Afrique des Nations (CAF) 2023 pour évaluer et comprendre la passion du football en Afrique. Pour cela, il a interrogé 1727 fans du Ghana, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie.

Les 26 à 35 ans plus intéressés par la CAN

D’après le rapport, sur la zone géographique ciblée, 94% des sondés étaient au courant du déroulement de la compétition en Côte d’Ivoire. Ce qui illustre la popularité croissante de ce tournoi auprès des Africains. Les données montrent aussi un niveau d’engagement élevé chez les plus jeunes, en particulier la tranche d’âge de 26 à 35 ans. Elles soulignent parallèlement un écart entre les sexes dans l’audience des sports, les hommes étant plus intéressés que les hommes. Ce qui n’est pas une surprise…

La CAN davantage suivie à la télévision et sur les smartphones

Au niveau des médias, le rapport de GeoPoll relève que 85% des personnes interrogées comptaient essentiellement regarder les matchs à la télévision. Si la télé reste le support dominant, on note une évolution considérable vers les plateformes mobiles. En effet, 53% des sondés considèrent les smartphones comme 2e moyen le plus envisagé pour suivre la compétition. Ce chiffre met en évidence l’évolution du digital en Afrique avec des populations de plus en plus connectées.

Placements de paris et achats de produits d’équipe

GeoPoll s’est en outre intéressé au volet économique. Selon le cabinet, la moitié des personnes interrogées ont prévu d’acheter des produits d’équipe (maillots, drapeaux, bracelets et divers goodies) pendant cette CAN. Aussi, plus de 60 % d’entre eux ont envisagé de placer des paris sportifs. Le tournoi a ainsi dû générer d’énormes bénéfices, renforçant son potentiel commercial.

La CAN, une occasion de promouvoir la fierté nationale

Par ailleurs, la CAN 2023 (organisée en 2024) contribuerait à la promotion de la fierté nationale. Elle promeut la culture du pays hôte et ses infrastructures. Ce qui permet aussi de renforcer l’identité nationale. En même temps, la compétition devient une affaire sociale. Car de nombreux supporters suivent les rencontres entre amis ou en famille, dans une ambiance, souvent autour de nourriture et de boissons.

2 milliards de personnes ont suivi l’édition en Côte d’Ivoire

En outre, GeoPoll relève que l’intérêt pour la CAN ne se limite plus à l’Afrique. Le tournoi attire aujourd’hui l’attention du monde entier grâce à ses stars évoluant en Europe. On voit ainsi les diffuseurs s’arracher les droits télé et les journalistes affluer en masse. Le nombre de visiteurs non africains augmente aussi. D’après la confédération africaine de football (CAF), la CAN 2023 a été suivie par près de 2 milliards de personnes dans le monde. Notons que la Côte d’Ivoire a remporté le trophée en battant le Nigeria en finale, après un parcours chaotique.

