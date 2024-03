Aya Nakamura aux JO ? L’extrême droite française enrage

Depuis l’annonce de la probable participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, l’extrême droite française est en roue libre sur les réseaux sociaux. Elle déverse un flot de haine ininterrompu sur la chanteuse franco-malienne, qui ne représenterait pas l’Hexagone.

L’hebdomadaire L’Express a publié, début mars, un article dans lequel il affirme qu’Emmanuel Macron a proposé à Aya Nakamura de se produire lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris cet été. L’artiste de 29 ans aurait confié au chef de l’Etat français qu’elle aimerait interpréter Edith Piaf à cette occasion. Si le président de la République et la chanteuse franco-malienne n’ont pas confirmé cette information, cela n’empêche pas l’extrême droite d’enrager sur les réseaux sociaux et en dehors.

« Ici c’est Paris, pas le marché de Bamako ! »

La vague de haine qui déferle sur Aya Nakamura depuis plusieurs jours a véritablement pris forme le samedi 9 mars. Ce jour-là un groupuscule de l’extrême droite baptisé Les Natifs a publié sur ses réseaux sociaux une photo d’une banderole tendue sur les bords de Seine. Sur le tissu on peut lire : « Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako ! ». Cette phrase, qui cite la ville natale de la chanteuse, reprend aussi une expression de son hit Djadja vu plus de 950 millions fois sur YouTube.

Aya Nakamura ne chanterait pas en français

Le dimanche 10 mars, les militants de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, en ont remis une couche. Ils ont hué le nom d’Aya Nakamura lors d’un grand meeting de campagne des élections européennes. Quand on leur demande la raison de leur comportement, ils répondent que l’auteure-compositrice de la Dégaine ne chante pas en français. « On aime ou on n’aime pas, elle ne chante pas en français », a notamment justifié Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête pour les élections européennes.

Catchana baby et dead cités en exemple

Les détracteurs d’Aya Nakamura en veulent pour preuve les phrases « pookie dans l’side » et « J’suis pas ta catin, Djadja, genre, en catchana baby, tu dead ça ». On ne peut pas dire que c’est du français classique de Molière, mais on en a déjà vu des tonnes dans le genre dans la musique moderne. D’ailleurs quel mélomane français peut dire qu’il comprend exactement tous ces morceaux en anglais qu’on écoute à longueur de journée ? Et puis Aya Nakamura ne chante-t-elle pas dans la langue de son époque ?

Pourtant Aya Nakamura fait danser tout le monde

Evidemment, on ne saurait justifier la pauvreté de son vocabulaire par ces interrogations. Mais de là à déverser un flot d’injures pour une simple prestation aux JO de Paris ? On rappelle à toute fin utile qu’Aya Nakamura demeure l’artiste française la plus connue au monde. Elle fait danser des stars comme Rihanna. Sa prestation à la cérémonie d’ouverture pourrait donc attirer plus de monde que celle de Lara Fabian, par exemple, que le vice-président de l’Assemblée nationale Sébastien Chenu (RN) souhaite voir sur scène à l’ouverture des jeux.

Édith Piaf a subi un traitement similaire à son époque

Certains détracteurs pointent aussi sa vulgarité. Cette vulgarité est bien réelle, mais on en a déjà vu des tonnes à ce niveau en France comme ailleurs dans le monde. Et puis rappelons qu’en son temps Édith Piaf a subi ces mêmes critiques sur son physique, ses mœurs et son style musical. Aujourd’hui on l’adoube comme une grande artiste française. Les remises en questions ne datent donc pas de nos jours. Cependant, il faut souligner que derrière les griefs esthétiques et moraux se cachent cette fois-ci un racisme putride.

Aya Nakamura concentre toutes les hantises de l’extrême droite

Pour les militants d’extrême droite, certainement nostalgiques de l’ère nazie et partisans du concept de race aryenne, Aya Nakamura ne représente pas la France blanche. En plus d’être d’origine africaine et trop noire à leur goût, elle a eu le malheur d’être une femme, d’être issue des quartiers populaires et de faire du rap, une musique assimilée par Zemmour aux barbares et aux racisés. Elle concentre ainsi, à elle seule, toutes les hantises des sympathisants de l’extrême droite. On comprend dès lors la virulence de leur propos.

Heureusement que l’artiste reçoit le soutien du monde politique, artistique, médiatique

Heureusement que ces militants de RN et de Reconquête ne représentent la France, pays multiculturel et cosmopolite. La plupart des Français ont apporté leur soutien à Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. Les personnalités politiques, artistiques, médiatiques ont également pris sa défense. La ministre de la culture Rachida Dati et sa collègue des Sports Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, ont dénoncé des attaques inacceptables. Le chanteur Rnb Dadju, lui, a parlé d’« arguments de CM1 » (niveau primaire) » de la part des militants d’extrême droite.

Une enquête ouverte pour racisme

Quant à Benjamin Biolay, il a poussé un vrai coup de gueule. L’auteur-compositeur-interprète a parlé de « vieux boomers réacs et racistes, [qui] nous font chier ! ». Pour sa part, Aya Nakamura a lancé des piques à tous ses détracteurs. Elle a déclaré qu’ils pouvaient « être racistes mais pas sourds ». Et surtout qu’elle ne leur doit rien, « Kedal ». Notons qu’une enquête a été ouverte après un signalement de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) et de l’association SOS-Racisme.

