Football : Habib Beye prend position sur le ramadan

Comme pratiquement chaque année depuis une décennie, le ramadan est au cœur d’un débat. Tandis que certains pensent que la religion n’a rien à faire sur un terrain de football, d’autres s’offusquent du refus de la FFF d’accorder une pause pendant les matchs. Habib Beye, entraineur du Red Star en National, donne un avis tranché sur la question.

Si en Angleterre et en Allemagne, des pauses sont autorisées au cours des matchs, pendant le ramadan, pour permettre aux joueurs musulmans de s’hydrater et s’alimenter, il n’y a rien de tel en France. La Fédération française de football (FFF) refuse encore d’accorder cette coupure, en se basant sur l’article 1.1 de ses statuts. Ce texte interdit tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical à l’occasion des compétitions.

Habib Beye déteste le débat autour de la religion

En France, cette inflexibilité de la FFF fait débat. Tandis qu’elle satisfait certains, qui estiment qu’on n’a pas besoin d’inviter la religion sur un terrain football, d’autres dénoncent une discrimination envers les joueurs musulmans. Habib Beye, entraineur du Red Star en National, est de cet avis. Il a tenu à donner son avis sur cette question après le match nul de son équipe face à Nancy, vendredi soir (1-1). « Je déteste ce débat qu’il y a autour de la religion parce qu’il ne devrait pas exister », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Une discrimination religieuse en France ?

L’ex international sénégalais, né d’une mère catholique et d’un père musulman, goûte peu aux déclarations de certains Français sur le ramadan. Il les trouve « très dur à lire, très dur à entendre ». Ces prises de position témoigneraient d’une certaine « discrimination religieuse » en France parce qu’on stigmatise une religion et pas une autre. Et c’est ce qui le dérange. « Si on le fait sur une religion, il faut le faire sur toutes les religions », a-t-il estimé.

Le ramadan n’aurait que des avantages pour Habib Beye

Habib Beye rejette également les propos de certains collègues managers. Ceux-ci affirment que le ramadan a un impact négatif sur les joueurs musulmans, principalement sur leur performance. Selon l’ancien défenseur marseillais, le carême n’a que des avantages : « ça crée de la cohésion, ça crée aussi des discussions, ça crée aussi une solidarité ». Il ajoute avoir un respect immense pour ces joueurs qui sont dans leur foi et qui continuent à transpirer sur la pelouse.

Habib Beye pointe la mauvaise foi de certains entraîneurs

« On ne se rend pas compte, c’est qu’à ce moment-là, ils se retrouvent avec eux-mêmes, et c’est une force supplémentaire pour eux », relève encore Habib Beye. Aussi, le consultant de Canal+ pointe la mauvaise foi des coachs qui se plaignent chaque année que leurs joueurs musulmans fassent le ramadan. Il rappelle qu’au moment du recrutement des joueurs, un manager connait très bien la religion de chacun. Ainsi, on ne peut pas se réveiller un matin et jouer à l’étonné. Il faut simplement composer avec, sans pour autant écarter les musulmans de son effectif.

19 joueurs concernés par le ramadan dans l’effectif du Red Star

Pour sa part, Habib Beye ne veut pas faire porter le chapeau des mauvaises performances sportives à ses joueurs en carême. Il précise que sans son équipe, il y a au moins 14 qui font le ramadan et 5 joueurs qui font le jeûne chrétien. « Donc, sur un groupe de 26 joueurs, j’ai 19 joueurs qui sont impliqués dans une religion qui amène à jeûner », souligne le coach de Red Star, en tête du National. Habib Beye ne se contente pas de les tolérer, il les accompagne également dans leur foi au quotidien puisqu’il s’agit avant tout de construire des hommes.

