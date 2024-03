Sénégal : le candidat d’Ousmane Sonko, largement en tête du premier tour de l’élection présidentielle

C’est un ras de marée politique qui a lieu au Sénégal. Désigné in extremis remplaçant de Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye (BDF) arrive largement en tête de l’élection présidentielle au Sénégal. Devant le candidat du président sortant et ancien premier ministre Amadou Ba.

Selon les premières estimations, relayée par plusieurs médias publics, mais non officialisées pour le moment par les instances officielles, BDF arriverait en tête avec plus de 56.1% des voix. Contre 31.4 pour son challenger Amadou BA. Cette information devrait être confirmée vendredi au plus tard. Et indique ainsi, qu’il n’y aura pas de second tour à l’élection présidentielle.

Le taux de participation est bien au dessus des 50%. L’élection s’est déroulée dans le calme sans incident majeur. Le Sénégal confirme donc son attachement aux valeurs démocratiques en rupture totale avec ce qui se pratique dans la sous région. Un exemple envié par de nombreux pays voisins, sujets aux coups d’état militaires.

