Jean-Luc Elhoueiss : un avocat engagé puis un investisseur actif dans le Capital-Risque et l’Innovation

Jean-Luc Elhoueiss, Avocat à Paris (HBC AVOCATS) et à Londres (HBC SOLICITORS) est reconnu pour sa maîtrise juridique des activités relevant du capital-risque et de l’innovation. Il débute dans les années 2000 en rencontrant Philippe Pouletty, PDG de DrugAbuse Sciences (DAS) lequel le sollicite pour organiser le « Reverse Take Over » de DAS – des Etats-Unis vers la France.

Cette société de biotechnologie californienne développait un traitement médical contre l’addiction aux drogues et avait à son capital les principaux « Venture Capitalist » de la place californienne – Sequoia, Canaan, Nomura …Ce sera la première rencontre de JL Elhoueiss avec les acteurs et le monde du capital-risque, lequel démarrera en France avec l’arrivée à Paris de Philippe Pouletty qui prend aussitôt la présidence de France Biotech et créé, avec Jean-François Fourt, le premier fonds français de capital-risque : Truffle Capital.

Elhoueiss devient alors le conseil juridique principal de ce fonds et des « start up » disruptives de « biotech » et de « technologie verte » que ce fonds finance, depuis leur constitution jusqu’à leur cotation en bourse comme à chaque « round » d’investissements. Ses clients ont inclus des sociétés innovantes telles que Deinove, Carmat, Neovacs, Carbios, Théraclion, Pharnext, Theradiag, Abivax, Symetis, Vexim, SP3H, Actility, Dietswell, Photon Power…et les 16 Holdings Incubatrices constituées par voie d’offre au public, une première sur la place de Paris en 2010 !

JL Elhoueiss a également assisté, dans le secteur minier français et marocain, le producteur d’or Auplata, cotée à Paris, et leproducteur polymétallique Compagnie Minière de Touissit(CMT), cotée à Casablanca. Il a, dernièrement, superviséjuridiquement le « Reverse Take Over » entre Auplata et BrexiaGoldPlata Peru (BGPP), conduisant à l’entité Auplata Mining Group (AMG), dirigée par Luc-Gérard Nyafé.

Parallèlement, il fonde en 2019 à Londres et au Luxembourg Akkadian Partners Ltd et Akkadian Partners Fund, avec son associé, Centralien et ex-Banquier chez Citi, Mathieu Bigois avec pour objectif d’investir principalement dans le domaine du « healthcare » dans des sociétés aux angles juridiques complexes qu’il faut pouvoir dénouer.

Son engagement comme avocat et, désormais, son activisme comme investisseur marquent clairement le paysage du capital-risque et de l’innovation et illustrent la manière dont le droit peut devenir un vecteur puissant pour accompagner l’innovation et le progrès mais également pour constituer un levier propre d’investissement.

