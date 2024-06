Journée internationale des femmes : la fondation Maliba en mode bilan

A l’occasion de la journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars dernier, la fondation Maliba a rendu un vibrant hommage aux femmes maliennes pour le rôle important qu’elles jouent en faveur du développement économique et de la paix. L’organisation fondée par Aliou Diallo a aussi dressé le bilan de ses actions.

La journée internationale des femmes a été célébrée le vendredi 8 mars dernier à travers le monde. Au Mali, le philanthrope Aliou Diallo, connu comme le promoteur des femmes, n’a pas oublié cette fête. Il a publié sur ses réseaux sociaux un message pour rendre hommage à ses braves compatriotes.

Les femmes, pierre angulaire de notre société

Dans son message, l’homme d’affaires a loué les femmes maliennes en tant que « piliers de nos foyers » et « pierre angulaire de notre société ». Il a rappelle qu’elles constituent un maillon essentiel pour l’économie malienne. Malheureusement, ces ouvrières subissent les affres de la guerre contre le terrorisme qui dure depuis douze ans. L’entrepreneur a eu une pensée envers toutes celles qui subissent les conséquences douloureuses de cette longue crise.

Les femmes peuvent jouer un rôle dans la paix

« Mes pensées vont aussi à l’endroit des veuves et orphelins ainsi qu’aux nombreux déplacés et réfugiés, parmi lesquels une grande majorité de femmes et d’enfants », a déclaré Aliou Diallo. Face à cette guerre meurtrière imposée au Mali par les terroristes et bandits de tout acabit, le PDG d’Hydroma rappelle que « les femmes peuvent jouer un rôle important dans l’avènement de la paix dans notre pays ».

Femmes maliennes, mobilisez-vous !

Les femmes doivent d’autant agir pour la paix que sans celle-ci « aucun projet de développement durable ne peut être réalisé ». Voilà pourquoi il lance cet appel à la gente féminine : « Vaillantes mères, épouses, sœurs et filles du Mali, mobilisez- vous pour un retour de la paix dans notre cher Maliba ». Pour sa part, Aliou Diallo apporte un soutien financier et en vivres aux victimes de la crise sécuritaire.

Fondation Maliba investit en faveur des femmes

Dans son message, l’homme d’affaires a en outre souligné que le thème retenu par l’ONU Femmes cette année, « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » s’inscrit en droite ligne de toutes les actions menées par sa Fondation Maliba. En effet, cette organisation à but non lucratif œuvre depuis plus de trente ans à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes maliennes.

Installation de moulins et de forages d’eau

La Fondation Maliba installe des moulins à grain dans les zones rurales au profit des coopératives féminines. Aussi, elle distribue du matériel de transformation alimentaire (séchage de poisson) aux organisations féminines pour les aider dans leurs activités. En outre, l’organisation fait don de forages d’eau pour faciliter l’approvisionnement en eau et permettre le maraichage.

Formation en technique de fabrication de savon

Par ailleurs, l’équipe d’Aliou Diallo a formé des femmes en technique de fabrication et de commercialisation de produits d’hygiène et de toilettes (savon moderne, eau de javel, détergent, etc.). Toutes ces actions contribuent à l’autonomie financière des femmes et au renforcement du pouvoir d’achat des ménages maliens. Outre l’indépendance financière, l’association travaille à l’amélioration des conditions de vie.

Un plan Marshall pour l’émancipation des femmes

Ainsi, la Fondation Maliba construit et équipe des maternités et des salles de soins pour une meilleure prise en charge de la mère et du bébé. L’organisation s’intéresse en outre à l’éducation des filles. Elle octroie chaque année des bourses d’études aux meilleures élèves. Sachant que ces actions ne suffixeront pas, Aliou Diallo prépare un plan Marshall dans le cadre de l’élection présidentielle prochaine. Ce programme ambitieux ambitionne de redonner du pouvoir aux femmes.

