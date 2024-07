L’Afrique du Sud numéro un de l’indice de développement des voyages et du tourisme en Afrique 2024

L’Afrique du Sud a été classée au top de l’indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) en Afrique 2024 par le Forum économique mondial (FEM). Une belle performance que le pays avait déjà réalisé l’année dernière.

Pour la deuxième année de suite, l’Afrique du Sud a été classée par le Forum économique mondial à la tête de l’indice de développement des voyages et du tourisme dans le continent africain.

Pour réaliser cet exploit, l’Afrique du Sud s’est positionnée à la 55ème place mondiale sur 119 pays pris en considération. Pretoria arrive en pole position en Afrique, et s’affirme comme la plus grande économie des voyages et du tourisme de tout le continent.

La nation la plus industrialisée d’Afrique a gagné sept places comparé au classement de 2023. Elle a réussi à progresser dans les domaines de « la compétitivité des prix, de l’adoption des technologies de l’information et de la communication, des ressources naturelles et de l’impact socioéconomique des voyages et du tourisme », précisent les promoteurs du TTDI.

Selon le FEM, l’Afrique du Sud a accueilli en 2023 « près de 8,5 millions de visiteurs internationaux, dont 6,4 millions venaient du continent africain, soit une hausse significative de 48,9% par rapport aux arrivées de 2022 ».

« Nous sommes extrêmement ravis de ce classement car il prouve notre engagement et notre travail pour renforcer l’importance et la contribution du secteur touristique en Afrique du Sud », a souligné Patricia de Lille, ministre sud-africaine du Tourisme.

Le TTDI 2024 évalue un ensemble de facteurs et de politiques permettant le développement durable résilient du secteur des voyages et du tourisme.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires