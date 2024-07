Economie : quels sont les six pays d’Afrique les plus prospères ?

Le portail de statistiques et de données de marché Statista a classé les six économies les plus prospères d’Afrique. Les voici.

Selon Statista, les Seychelles sont la nation la plus prospère d’Afrique, avec un PIB par habitant de 21 580 dollars courants en 2023. Grandement dépendante du tourisme, l’économie de l’archipel est vulnérable aux perturbations internationales pouvant impacter ce secteur, comme ce fût le cas durant la récession de 2008-2009 et la pandémie de coronavirus (baisse de 8% du PIB entre 2009 et 2020).

A la deuxième et troisième place, on trouve Maurice et le Gabon, avec un PIB par habitant situé entre 9 000 et 1 000 dollars courants l’année dernière. Le Botswana se classe quant à lui au quatrième rang, avec un PIB par habitant de 7 640 dollars. Viennent ensuite la Guinée équatoriale (6 660 dollars), et la Libye (6 580 dollars). Enfin, l’Afrique du Sud est sixième, avec un PIB par habitant de 6 140 dollars. Dans la moitié des Etats cités (Guinée équatoriale, Libye, Gabon), l’économie reste très liée à la rente pétrolière.

Priorisé par les économistes afin de comparer le niveau de prospérité des populations à l’échelle planétaire, le PIB par habitant ne rend toutefois pas compte des inégalités de revenus pouvant figurer dans un pays. Si l’on s’appuie sur l’indice de Gini, entre autres, certaines nations africaines font partie des plus inégalitaires du globe en matière de redistribution des richesses.

