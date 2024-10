Coopération militaire renforcée entre la RDC et l’Ouganda contre les ADF

La République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda continuent leur alliance militaire pour combattre les rebelles des Forces Démocratiques Alliées (ADF) dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Malgré cette coopération, des tensions subsistent, notamment à cause des accusations contre l’Ouganda, soupçonné de soutenir le M23.

Une alliance militaire pour contrer les ADF

Les Forces Démocratiques Alliées (ADF), affiliées à l’État islamique, représentent une menace majeure dans la région de l’Afrique de l’Est. Elles sont responsables d’attaques récurrentes contre les civils, aussi bien en RDC qu’en Ouganda. Leurs exactions provoquent un climat d’insécurité dans les provinces de l’Est de la RDC, en particulier le Nord-Kivu et l’Ituri.

Depuis 2019, les ADF auraient tué plus de 6 000 civils en RDC, selon les chiffres des Nations Unies. L’objectif de la coopération entre les FARDC et l’armée ougandaise est clair : neutraliser ces groupes armés, « qui sèment la terreur dans nos provinces, » comme le rappelle un porte-parole des Forces armées de la RDC.

Malgré quelques succès dans les zones où les ADF sont particulièrement actifs, les djihadistes continuent de mener des attaques violentes. La collaboration entre les deux armées est donc perçue comme essentielle pour stabiliser ces régions. « Les djihadistes des ADF restent actifs malgré les opérations conjointes, il faut redoubler d’efforts, » a déclaré un responsable militaire ougandais.

Lors de la rencontre d’évaluation entre les deux parties, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de poursuivre cette alliance. Il a souligné l’importance de l’éradication des ADF afin de rétablir la paix dans l’Est de la RDC, où l’insécurité perdure depuis plusieurs décennies. Depuis le début des opérations, plus de 2 000 ADF auraient été capturés ou neutralisés.

Les suspicions à l’encontre de l’Ouganda

Bien que la coopération militaire entre la RDC et l’Ouganda soit axée sur la lutte contre les ADF, des tensions existent entre les deux pays. L’Ouganda est accusé par la société civile congolaise de soutenir le mouvement rebelle M23, actif également dans le Nord-Kivu. Ces accusations mettent en doute la sincérité de la coopération ougandaise, bien que les autorités de Kampala aient toujours nié tout lien avec le M23.

Selon certaines sources, environ 200 combattants du M23 auraient bénéficié de l’aide de Kampala. « Il est difficile de faire confiance à un allié soupçonné de soutenir d’autres groupes rebelles, » déplore un représentant de la société civile de Goma.

Ces accusations d’ingérence ougandaise dans le conflit du M23 ont suscité des réactions mitigées en RDC. Si la coopération militaire est nécessaire pour contrer les ADF, une partie de la population congolaise reste méfiante à l’égard de l’Ouganda. Cette situation rend complexe la relation entre les deux pays, qui doivent concilier leur alliance contre les ADF avec les tensions liées à d’autres conflits armés.

L’implication de l’Ouganda dans les affaires internes de la RDC ne se limite pas aux accusations de soutien au M23. En raison de son influence dans la région, l’Ouganda joue un rôle clé dans la dynamique sécuritaire en Afrique de l’Est. La stabilité de la RDC dépend en partie de la relation qu’elle entretient avec ses voisins, dont l’Ouganda, rendant ainsi cette coopération aussi délicate que stratégique.

Perspectives de la lutte contre les ADF

Pour éradiquer définitivement la menace des ADF, la RDC et l’Ouganda devront non seulement intensifier leurs opérations militaires conjointes, mais également coopérer avec d’autres pays voisins, tels que le Rwanda et le Burundi. Une approche régionale plus large pourrait aider à contenir l’expansion des groupes djihadistes dans cette partie de l’Afrique.

Face aux critiques concernant l’Ouganda, le gouvernement congolais devra rassurer la population sur la nature de cette coopération. Il est crucial d’éviter que les tensions internes ne sapent les efforts de stabilisation, notamment en apportant des preuves tangibles de l’engagement de l’Ouganda à lutter uniquement contre les ADF.

L’éradication des ADF ne se fera pas du jour au lendemain, mais la poursuite de cette coopération militaire est un pas important vers la pacification du Nord-Kivu et de l’Ituri. Cependant, au-delà des opérations militaires, la RDC devra aussi s’engager dans des réformes de fond pour stabiliser durablement ces provinces longtemps ravagées par les conflits armés.

Depuis 2020, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées par les conflits dans l’Est de la RDC, un chiffre qui montre l’ampleur des défis auxquels la région est confrontée.

