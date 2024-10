Ouganda : un mega-projet ferroviaire pour transformer la région

L’Ouganda a signé un contrat ambitieux de 2,7 milliards d’euros avec le groupe turc Yapi Merkezi pour la construction d’une ligne ferroviaire électrique reliant Kampala à la frontière kenyane.

Un projet d’envergure pour la modernisation des transports

Le contrat signé entre l’Ouganda et Yapi Merkezi marque une étape clé dans la modernisation des infrastructures de transport en Afrique de l’Est. Avec un montant de 2,7 milliards d’euros, ce projet vise à construire une ligne ferroviaire de plus de 270 km reliant Kampala, la capitale ougandaise, à Malaba, une ville située à la frontière avec le Kenya. Ce tronçon fait partie d’un réseau plus vaste de 1 700 km prévu à terme. En plus de la conception et de la construction de la voie, ce méga-projet inclut la fourniture de véhicules ferroviaires capables de circuler à une vitesse de 120 km/h.

Le projet s’inscrit dans une volonté de l’Ouganda de renforcer sa connectivité avec ses voisins de la région. En reliant Kampala à Malaba, la ligne permettra un accès direct au port maritime de Mombasa, l’une des infrastructures les plus importantes de l’Afrique de l’Est. Cela facilitera le transport de marchandises entre l’Ouganda, pays enclavé, et ses partenaires régionaux, réduisant les délais d’acheminement des biens essentiels. Katumba Wamala, ministre ougandais des Transports, s’est réjoui de ce développement, qui va considérablement améliorer la compétitivité économique du pays.

La ligne ferroviaire comprend une dizaine de gares, qui serviront aussi bien pour le transport de voyageurs que pour celui des marchandises. En combinant ces deux volets, le projet espère répondre aux besoins croissants d’infrastructures modernes et efficaces dans la région, tout en désengorgeant les routes qui subissent des dommages considérables en raison du passage fréquent de poids lourds.

Réduction des coûts et des délais de transport

L’un des principaux objectifs de ce projet est la réduction des coûts liés au transport de marchandises entre le port de Mombasa et l’Ouganda. Ramathan Ggoobi, secrétaire permanent du ministère ougandais des Finances, a souligné que “l’Ouganda est actuellement desservi par l’une des routes les plus chères au monde pour le transport de marchandises”; une situation qui entraîne une hausse des coûts importante pour les entreprises et les consommateurs. Avec cette nouvelle ligne ferroviaire, les autorités ougandaises espèrent les réduire de moitié, permettant ainsi à l’Ouganda d’être plus compétitif sur le marché régional.

En plus de ses avantages économiques, cette ligne ferroviaire entièrement électrifiée représente une avancée majeure en termes de durabilité. Elle contribuera à réduire l’empreinte carbone du transport des marchandises, qui repose aujourd’hui en grande partie sur des poids lourds circulant sur des routes endommagées. Le gouvernement ougandais espère ainsi surmonter les obstacles posés par l’acheminement des marchandises via la route Mombasa-Kampala, qui engendre non seulement des retards mais aussi des coûts importants liés à la maintenance des infrastructures routières.

L’envergure de ce projet est impressionnante, avec une capacité de transport annuelle de 25 millions de tonnes de marchandises. Cette augmentation des capacités de transport devrait accélérer les échanges commerciaux entre l’Ouganda et ses partenaires régionaux, tout en réduisant la pression sur les infrastructures routières. Le projet, qui devrait être achevé dans quatre ans, représente un atout stratégique pour l’Ouganda, qui cherche à diversifier ses infrastructures de transport pour mieux répondre aux défis logistiques.

Yapi Merkezi : un partenaire expérimenté pour un projet ambitieux

Le groupe turc Yapi Merkezi n’en est pas à son coup d’essai en matière de construction ferroviaire sur le continent africain. En plus de son implication dans ce projet ougandais, l’entreprise est également chargée de la construction des 700 premiers kilomètres d’une autre ligne ferroviaire en Tanzanie, reliant la capitale économique de Dar es Salaam aux pays voisins. Ces deux projets sont des exemples majeurs de l’essor des infrastructures ferroviaires en Afrique de l’Est, où le besoin de moderniser les réseaux de transport se fait de plus en plus pressant.

Le choix de Yapi Merkezi pour ce projet repose sur son expérience éprouvée dans la construction de grands projets ferroviaires à travers le monde. En s’associant à un partenaire doté de telles compétences, l’Ouganda met toutes les chances de son côté pour assurer la réussite de ce projet ambitieux, tant en termes de respect des délais que de qualité des infrastructures construites.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de collaboration entre plusieurs pays de la région, avec pour ambition de renforcer les échanges commerciaux et de faciliter la mobilité des biens et des personnes. À terme, ce réseau ferroviaire ne se limitera pas à la liaison entre Kampala et Malaba, mais devrait s’étendre pour desservir l’ensemble des pays voisins, créant ainsi une véritable synergie régionale autour du transport ferroviaire.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires