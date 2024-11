France, Maroc, Algérie : un virage diplomatique risqué

Les relations entre la France, le Maroc et l’Algérie traversent une nouvelle crise suite à la prise de position de Paris sur le Sahara occidental. Le gouvernement français a récemment opté pour un soutien explicite au plan d’autonomie marocain, un choix qui risque de fragiliser ses liens avec Alger, déjà tendus par des années de rivalités géopolitiques.

Un changement de posture sur le Sahara occidental

Le 30 juillet 2024, la France a annoncé un tournant majeur dans sa politique envers le Maroc. Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI, Emmanuel Macron a exprimé l’adhésion de la France au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, datant de 2007. Cette décision est significative car elle marque un renversement par rapport à la position précédente de la France, qui se contentait de qualifier le plan comme « une base sérieuse et crédible de discussion » sans explicitement reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire contesté. Le gouvernement français a ainsi pris un risque diplomatique majeur, en mettant de côté ses relations privilégiées avec l’Algérie, qui considère ce plan comme une violation de l’autodétermination du peuple sahraoui.

Cette prise de position de Paris intervient après des années de tensions croissantes, notamment avec la reconnaissance, en décembre 2020, par Donald Trump, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc, soutenu par cette décision américaine, a multiplié les pressions sur les pays européens, y compris la France, pour qu’ils adoptent une position plus ferme. Initialement, la France cherchait à éviter des tensions excessives entre le Maroc et l’Algérie. Cependant, ce changement de position a intensifié les conflits avec Alger, qui considère que Paris a privilégié les intérêts marocains au détriment de ses relations historiques et stratégiques avec l’Algérie.

Les conséquences de cette décision pour les relations franco-algériennes

La réaction d’Alger ne s’est pas fait attendre. Le 30 juillet, quelques heures après l’annonce de la lettre de Macron, l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France, une mesure symbolique forte qui montre l’ampleur du mécontentement du gouvernement algérien. Depuis plusieurs années, les relations franco-algériennes sont marquées par une série de tensions, allant des questions mémorielles à des divergences politiques sur la stabilité régionale en Afrique du Nord. Cette nouvelle décision de la France de se ranger du côté du Maroc risque de mettre en péril la réconciliation difficile entre les deux pays, qui peinent à surmonter leur passé colonial et à instaurer un partenariat solide.

L’impact de cette crise diplomatique pourrait se faire sentir bien au-delà du domaine politique. L’Algérie est un acteur clé en Afrique du Nord, notamment en tant que fournisseur de gaz naturel à l’Europe. Des tensions prolongées pourraient entraîner une réduction de la coopération économique et sécuritaire entre la France et l’Algérie. Par ailleurs, le soutien à la position du Maroc pourrait isoler davantage la France sur la scène internationale, en particulier au sein des pays africains et du monde arabe, où la question du Sahara occidental reste un point de friction majeur.

Un pari risqué pour Paris : un rapprochement avec le Maroc au prix fort ?

Le dossier du Sahara occidental est devenu un enjeu central dans les relations diplomatiques du Maghreb et, par ricochet, dans celles entre l’Europe et ces pays. Le Maroc a su capitaliser sur le soutien de puissances extérieures, comme les États-Unis et certains membres de l’Union européenne, pour faire avancer sa position. Toutefois, cette situation pourrait renforcer le sentiment d’isolement de l’Algérie, qui se trouve désormais en opposition frontale avec un nombre croissant de pays, y compris la France, son ancien colonisateur.

Bien que la France espère que son soutien au Maroc favorisera une stabilisation régionale, cette politique pourrait se retourner contre elle à long terme. Le poids de l’histoire et les liens complexes entre la France et l’Algérie ne permettent pas de traiter ce dossier sans précautions. L’incertitude sur la manière dont la situation évoluera dans les mois à venir est palpable, car il est difficile de savoir si ce soutien au Maroc permettra de renforcer les relations diplomatiques et économiques avec le royaume, ou si cela provoquera un durcissement des relations avec Alger, avec des conséquences potentielles pour la coopération dans des domaines sensibles comme la sécurité, l’énergie et la politique migratoire.

Malgré l’intensification des tensions, la réaction d’Alger est restée mesurée, bien que ferme. Le retrait de son ambassadeur à Paris, annoncé quelques heures après la publication de la lettre d’Emmanuel Macron au roi du Maroc, témoigne de l’agacement des autorités algériennes. Cette mesure symbolique, bien que significative, n’a cependant pas franchi le seuil de la rupture totale des relations diplomatiques. Alger choisit de ne pas rompre définitivement avec Paris, mais réaffirme sa position sur le Sahara occidental, soulignant que la reconnaissance de la « souveraineté marocaine » par la France constitue un affront à la légitimité de la lutte du peuple sahraoui et à ses droits.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires