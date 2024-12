Construction : Les opportunités et risques liés aux nouvelles technologies  

L’intégration des technologies émergentes transforme le secteur de la construction, améliorant la sécurité, la productivité et la gestion des ressources. Cependant, cette révolution numérique s’accompagne de défis, notamment des cyber-risques accrus et des exigences réglementaires renforcées.

Les technologies émergentes redessinent le paysage de la construction. Des innovations comme l’intelligence artificielle (IA), la robotique, la modélisation des données du bâtiment (MDB) ou encore la réalité augmentée révolutionnent les processus, de la conception à l’entretien.

Ces outils améliorent la sécurité, réduisent les risques et offrent des solutions personnalisées. Par exemple, l’équipement de protection personnelle intelligent et l’Internet des objets (IdO) permettent de surveiller en temps réel les conditions de travail et l’état des machines.

La transformation numérique touche également la formation des travailleurs, grâce à des plateformes virtuelles immersives, et facilite des procédés comme l’impression 3D, réduisant les délais et les coûts. Toutefois, cette innovation accélérée n’est pas sans risques.

Cyber-risques et sécurité

L’adoption de technologies connectées expose les entreprises à des cybermenaces croissantes. Une simple faille peut compromettre l’intégralité d’une chaîne d’approvisionnement numérique, où architectes, fournisseurs et entrepreneurs collaborent étroitement. Les violations de données dues à des erreurs humaines restent fréquentes, représentant 74 % des incidents.

Pour prévenir ces risques, les entreprises doivent investir dans des contrôles de cybersécurité robustes, former continuellement leur personnel et établir des protocoles rigoureux. L’intégration des technologies opérationnelles (TO) et de l’informatique (TI) est une autre source de vulnérabilité. Ces systèmes combinés, bien qu’efficaces, élargissent la surface d’attaque potentielle pour les cybercriminels.

Cadre réglementaire et gouvernance

Les gouvernements renforcent les exigences en matière de cybersécurité, avec des lois comme le projet de loi C-27 au Canada. Ces régulations imposent une meilleure gestion des données et encouragent les entreprises à se conformer aux normes internationales. Il est crucial pour les organisations de cartographier leurs flux de données, notamment en cas de transfert ou d’hébergement à l’étranger.

Opportunités futures

L’IA ouvre de nouvelles perspectives : véhicules autonomes améliorant la logistique, drones pour surveiller les chantiers, ou agents conversationnels pour optimiser la relation client. Cependant, les entreprises doivent anticiper les évolutions réglementaires et ajuster leurs stratégies pour demeurer compétitives tout en minimisant les risques.

Face à cette transition, le secteur de la construction se trouve à un carrefour entre innovation et vigilance. Exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies exige une collaboration accrue et une gestion proactive des défis numériques.

