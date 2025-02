L’alliance entre les États-Unis et Israël est souvent présentée comme une relation indéfectible, basée sur des valeurs communes et une coopération stratégique essentielle. Pourtant, cette relation dépasse largement les simples intérêts militaires et économiques. Derrière ce partenariat se cache un système d’influence tentaculaire, où le lobby sioniste joue un rôle déterminant dans toutes les strates de l’administration américaine.

De la politique étrangère aux affaires intérieures, en passant par les milieux financiers et médiatiques, l’influence israélienne est omniprésente aux États-Unis. Cette domination s’explique par plusieurs facteurs :

• L’importance géostratégique d’Israël dans la politique du Moyen-Orient

• L’influence du lobby pro-israélien au sein des institutions américaines

• Les liens idéologiques et religieux entre le sionisme et les courants évangéliques américains

• Les pratiques de corruption et de chantage, notamment révélées par l’affaire Jeffrey Epstein, où les services secrets israéliens auraient utilisé des réseaux de pédocriminalité pour piéger des personnalités influentes.

1. Israël, une base avancée des États-Unis au Moyen-Orient

Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, les États-Unis ont investi massivement dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu’Israël représente un avant-poste stratégique majeur dans une région où les États-Unis ont des intérêts vitaux.

Un point d’ancrage militaire

Israël joue un rôle clé pour contenir l’influence des puissances rivales, notamment l’Iran, la Russie et la Chine, qui cherchent à étendre leur présence au Moyen-Orient. L’armée israélienne, financée à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an par Washington, constitue une force d’intervention rapide en cas de crise régionale.

• Les bases militaires israéliennes permettent aux États-Unis d’avoir un point de relais stratégique dans la région.

• Israël partage avec Washington des technologies militaires avancées, notamment en matière de cybersécurité et de renseignement.

• L’armée israélienne sert de force supplétive pour mener des actions secrètes dans la région sans impliquer directement les troupes américaines.

Un levier pour le contrôle des ressources énergétiques

Le Moyen-Orient est un nœud énergétique mondial. Contrôler la région, c’est assurer la domination des flux pétroliers et gaziers. Israël joue un rôle clé dans cette stratégie :

• Sécurisation des routes énergétiques : Le pays est positionné entre la Méditerranée et le golfe Persique, un axe crucial pour le transport des hydrocarbures.

• Influence sur les politiques énergétiques régionales : Les accords de normalisation entre Israël et certains pays arabes, comme les Accords d’Abraham, visent à isoler l’Iran et garantir l’approvisionnement en pétrole des alliés américains.

Israël est donc un pilier de la stratégie américaine pour maintenir son hégémonie sur le Moyen-Orient. Mais ce soutien ne repose pas uniquement sur des considérations stratégiques : il est aussi le fruit d’une ingérence massive du lobby sioniste dans les institutions américaines.

2. Le pouvoir du lobby sioniste aux États-Unis

Si la politique étrangère américaine est aussi favorable à Israël, c’est parce que le lobby pro-israélien exerce une influence considérable sur Washington.

L’AIPAC, une machine à influencer

L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) est le plus puissant lobby pro-israélien aux États-Unis.

• Il finance les campagnes électorales des candidats favorables à Israël.

• Il met sous pression les élus qui osent critiquer l’État hébreu.

• Il rédige des lois destinées à renforcer le soutien à Israël et à pénaliser toute critique (comme les lois criminalisant le mouvement BDS).

Chaque année, des centaines de membres du Congrès et du Sénat participent aux conférences de l’AIPAC, preuve de leur soumission aux intérêts israéliens.

L’influence sur l’administration et le renseignement

Le lobby pro-israélien ne se contente pas d’agir dans le Congrès : il est infiltré dans toutes les strates de l’administration américaine.

• Les institutions sécuritaires : Le FBI, la NSA et la CIA coopèrent étroitement avec les services israéliens, notamment le Mossad.

• L’armée américaine : De nombreux officiers sont formés en Israël et reprennent les doctrines militaires israéliennes.

• Les milieux économiques et médiatiques : De puissantes entreprises et médias sont dirigés par des personnalités pro-israéliennes, façonnant l’opinion publique en faveur de Tel-Aviv.

Grâce à ces relais, Israël dicte en grande partie la politique étrangère américaine, forçant Washington à couvrir ses crimes de guerre, à bloquer les résolutions de l’ONU et à punir les opposants au sionisme.

3. Un soutien idéologique et religieux

Au-delà des considérations géopolitiques et économiques, le soutien américain à Israël repose aussi sur une proximité idéologique et religieuse.

Le poids des évangéliques sionistes

Le mouvement évangélique, très influent aux États-Unis, soutient inconditionnellement Israël pour des raisons théologiques.

• Selon leur doctrine, la création d’Israël est une étape nécessaire avant le retour du Christ.

• Des millions d’évangéliques croient que soutenir Israël est un devoir religieux, ce qui pousse leurs dirigeants politiques à adopter des positions pro-sionistes extrêmes.

Cette vision messianique empêche tout débat rationnel sur la politique israélienne et garantit un soutien indéfectible à Tel-Aviv.

4. Le chantage et la corruption : l’affaire Jeffrey Epstein

Enfin, Israël ne se contente pas d’influencer Washington par des moyens légaux. Les services secrets israéliens utilisent aussi des méthodes de chantage et de corruption pour contrôler les élites américaines.

Jeffrey Epstein : un réseau d’influence au service du Mossad

L’affaire Jeffrey Epstein, ce milliardaire accusé de trafic sexuel de mineures, a révélé l’existence d’un réseau de compromission utilisé pour faire pression sur des figures influentes.

• Epstein organisait des soirées privées où des personnalités de premier plan étaient filmées avec des mineures.

• Ces vidéos auraient été utilisées pour faire chanter des politiciens, des juges et des dirigeants d’entreprises.

• De nombreux éléments indiquent qu’Epstein était lié aux services israéliens, notamment par l’intermédiaire de Ghislaine Maxwell, dont le père, Robert Maxwell, était un agent du Mossad.

Ce système de corruption permettait à Israël d’obtenir des faveurs politiques et économiques, en garantissant que personne n’oserait s’opposer à ses intérêts.

Conclusion : Israël, un État protégé par une influence omniprésente

Les États-Unis ont besoin d’Israël pour des raisons stratégiques, économiques et idéologiques. Mais cette alliance repose aussi sur un contrôle tentaculaire des institutions américaines par le lobby sioniste, ainsi que sur des méthodes de chantage et de corruption.

La question qui se pose est donc la suivante : les États-Unis sont-ils réellement souverains dans leur politique, ou sont-ils devenus un instrument au service d’Israël ?

Ce qui est certain, c’est que tant que ces réseaux d’influence ne seront pas remis en question, Washington continuera à défendre aveuglément Tel-Aviv, quel qu’en soit le coût.

