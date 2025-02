Sénégal : Urgence de relance économique entre investissements privés, lutte contre la corruption et grogne sociale

L’élection de Bassirou Diomaye Faye a suscité un immense espoir de changement au Sénégal, mais plusieurs semaines après son entrée en fonction, les défis économiques s’accumulent. L’économie tourne au ralenti, les investissements privés et étrangers sont en chute libre, et la grogne sociale ne cesse de monter face à une situation financière de plus en plus préoccupante. La lutte contre la corruption, bien qu’essentielle pour assainir les finances publiques, crée un climat de méfiance dans le secteur privé, tandis que les contrôles administratifs renforcés ralentissent davantage l’activité économique.

Les investisseurs, qu’ils soient locaux ou étrangers, restent prudents voire réticents à engager des capitaux dans un pays où l’incertitude domine. La suspension de nombreux projets en cours, combinée à un gel des décisions d’investissement dans plusieurs secteurs clés, met à mal la relance économique. Le climat d’affaires est particulièrement affecté par la politique de chasse aux sorcières menée contre l’ancienne administration, qui, si elle se veut un symbole de rupture, risque également de freiner les initiatives économiques par crainte d’un excès de répression. Les contrôles douaniers et fiscaux incessants perturbent les échanges commerciaux et découragent les entrepreneurs qui peinent à importer des marchandises ou à exporter leurs produits.

Pour redresser la situation, le gouvernement doit impérativement envoyer un signal fort au secteur privé et aux investisseurs étrangers. Une stabilité juridique et fiscale est nécessaire pour rassurer les entreprises et leur permettre de planifier à long terme. Des garanties sur la protection des investissements, la simplification des procédures administratives et une transparence accrue sur les mesures économiques à venir sont essentielles pour restaurer la confiance. L’arrêt de la paralysie économique passe aussi par un renforcement du dialogue avec les entreprises locales et les multinationales, qui attendent des signes de stabilité avant de relancer leurs projets au Sénégal.

La lutte contre la corruption, bien que saluée par une partie de la population, doit être menée avec discernement pour éviter une stigmatisation généralisée du monde des affaires. L’éradication des pratiques frauduleuses est une nécessité, mais elle ne doit pas aboutir à une chasse indiscriminée qui freinerait toute initiative économique. Une politique équilibrée est essentielle : identifier et sanctionner les véritables responsables de détournements de fonds tout en préservant un climat propice aux affaires. La mise en place d’une justice économique indépendante, chargée de traiter les affaires de corruption sans interférence politique, pourrait être une solution pour garantir un État de droit efficace et rassurant pour les investisseurs.

La grogne sociale, quant à elle, prend de l’ampleur. Les Sénégalais, qui espéraient une amélioration rapide de leur niveau de vie, font face à une hausse du coût de la vie, à une stagnation des salaires et à un ralentissement du marché de l’emploi. Les entreprises hésitent à embaucher, certaines réduisent leurs effectifs, et l’inflation continue de peser sur les ménages. L’arrêt ou le gel de plusieurs projets d’infrastructure et de développement, faute de financements ou de clarté sur les priorités du gouvernement, accentue le climat d’incertitude.

Le gouvernement doit rapidement stimuler la relance économique en réactivant les grands chantiers d’infrastructures, qui créent de l’emploi et attirent des capitaux étrangers. La réouverture des négociations avec les investisseurs internationaux dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, l’agriculture et l’industrie est cruciale pour réinjecter de l’argent dans l’économie et relancer la consommation intérieure.

Sans mesures concrètes et immédiates, la situation risque de se détériorer, menant à une crise sociale profonde. Le Sénégal doit impérativement restaurer la confiance des investisseurs et répondre aux attentes de sa population pour éviter un enlisement économique et politique qui pourrait s’avérer difficile à surmonter.

