Sénégal : une dette en forte hausse

Une récente analyse révèle que le Sénégal est confronté à une situation budgétaire plus critique que précédemment annoncé, avec un déficit budgétaire et une dette publique atteignant des niveaux alarmants.

Réévaluation des indicateurs économiques nationaux

Un audit commandé par le président Bassirou Diomaye Faye a mis en évidence des écarts significatifs entre les données économiques rapportées par l’ancienne administration et la réalité financière du pays. Selon les conclusions de cet audit, le déficit budgétaire à la fin de l’année 2023 dépassait les 10 %, contrastant fortement avec les approximativement 5 % précédemment déclarés. Cette révélation suggère une sous-estimation systématique des déséquilibres budgétaires par le gouvernement précédent, posant des questions sur la transparence et la fiabilité des données économiques officielles.

Parallèlement à la réévaluation du déficit, l’audit a révélé que la dette publique du Sénégal a atteint près de 100 % du produit intérieur brut (PIB) au 31 décembre 2023, soit 18 558,91 milliards de FCFA. Ce niveau d’endettement, bien supérieur aux estimations antérieures, place le pays dans une position financière vulnérable, limitant sa capacité à financer des projets de développement et à honorer ses engagements internationaux.

La découverte de ces écarts a conduit l’agence de notation Moody’s à abaisser la note souveraine du Sénégal de Ba3 à B1, reflétant une perception accrue du risque associé à l’économie sénégalaise. Cette dégradation pourrait entraîner une augmentation des coûts d’emprunt sur les marchés internationaux, compliquant davantage la gestion de la dette et le financement des dépenses publiques.

Enjeux politiques et institutionnels

Les résultats de l’audit ont suscité des débats intenses sur la gestion économique du précédent gouvernement dirigé par Macky Sall. Les autorités actuelles accusent leurs prédécesseurs d’avoir manipulé les indicateurs économiques pour masquer la véritable ampleur du déficit et de la dette, compromettant ainsi la confiance des partenaires internationaux et des citoyens.

La Cour des comptes sénégalaise a corroboré les conclusions de l’audit, confirmant que les indicateurs économiques avaient été sous-évalués. Cette institution souligne la nécessité d’une réforme profonde des mécanismes de collecte et de reporting des données financières pour garantir une transparence accrue et éviter de telles dérives à l’avenir.

Face à cette situation, le gouvernement actuel envisage plusieurs mesures pour redresser les finances publiques. Parmi celles-ci figurent la rationalisation des dépenses publiques, l’amélioration de la collecte des recettes fiscales et la mise en place de mécanismes de surveillance budgétaire plus rigoureux. Ces actions visent à restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux, tout en assurant une gestion plus saine des ressources nationales.

Perspectives économiques et sociales

La détérioration des finances publiques pourrait contraindre le gouvernement à revoir à la baisse ses ambitions en matière de programmes sociaux et de développement des infrastructures. Les projets visant à améliorer les services de santé, d’éducation et de transport pourraient être retardés ou annulés, affectant directement le bien-être de la population et le potentiel de croissance économique à long terme.

La révélation de ces déséquilibres budgétaires a conduit le Sénégal à entamer des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) pour définir des mesures correctives. Ces négociations pourraient aboutir à une révision du programme en cours ou à la mise en place d’un nouvel accord, conditionné à l’adoption de réformes structurelles visant à assainir les finances publiques et à renforcer la gouvernance économique.

Les ajustements économiques nécessaires pour redresser la situation budgétaire pourraient entraîner des mesures d’austérité impopulaires, suscitant des tensions sociales et politiques. Le gouvernement devra donc naviguer avec prudence, en équilibrant les impératifs de rigueur budgétaire avec les attentes légitimes de la population en matière de justice sociale et de développement économique inclusif.

