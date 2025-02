Propagation continue de l’épidémie de mpox en Afrique

L’épidémie de mpox, anciennement connue sous le nom de variole du singe, continue de se propager en Afrique, suscitant des préoccupations sanitaires majeures. Malgré les efforts déployés, le virus touche désormais plusieurs pays du continent, avec une augmentation notable des cas en 2024.

Expansion géographique et évolution du virus

Historiquement confinée aux forêts d’Afrique centrale, la mpox s’est étendue à des zones de savane, urbaines et même à d’autres continents. Cette expansion géographique témoigne de la capacité du virus à s’adapter et à se propager dans divers environnements.

En avril 2024, un nouveau variant du clade I, appelé clade Ib, a été identifié en République démocratique du Congo (RDC). Ce variant présente des mutations génétiques qui pourraient faciliter sa transmission interhumaine, notamment en milieu urbain. Cette évolution du virus complique davantage les efforts de contrôle de l’épidémie.

La RDC reste l’épicentre de l’épidémie, enregistrant 92 % des cas signalés. Cependant, des pays voisins tels que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda rapportent également des cas, indiquant une propagation transfrontalière préoccupante. Cette diffusion régionale souligne la nécessité d’une coordination accrue entre les nations pour contenir le virus.

Réponses sanitaires et défis rencontrés

Le 14 août 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie de mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision vise à mobiliser des ressources globales et à renforcer les mesures de surveillance, de prévention et de traitement pour endiguer la propagation du virus.

Plusieurs vaccins ont été approuvés pour lutter contre la mpox. Cependant, la distribution inégale de ces vaccins pose un défi majeur. L’Afrique, bien que gravement touchée, fait face à une pénurie de doses en raison de la production limitée et des précommandes massives par des pays plus riches. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) estiment qu’il faudrait 10 millions de doses d’ici fin 2025 pour maîtriser l’épidémie sur le continent.

Des efforts accrus sont déployés pour améliorer la surveillance, la détection précoce des cas et la sensibilisation des communautés. Des campagnes d’information visent à éduquer le public sur les modes de transmission et les mesures préventives. Malgré ces initiatives, des défis persistent, notamment en raison des infrastructures de santé limitées et de la stigmatisation associée à la maladie.

Conséquences et perspectives futures

L’épidémie exerce une pression considérable sur les systèmes de santé africains, déjà fragiles. Les ressources sont détournées pour faire face à la mpox, affectant la prise en charge d’autres maladies. Cette situation met en évidence la nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires et d’investir dans la formation du personnel médical.

La distribution inéquitable des vaccins et des traitements met en lumière les disparités mondiales en matière de santé. Alors que des pays développés disposent de stocks suffisants, de nombreuses nations africaines peinent à obtenir les doses nécessaires pour protéger leurs populations. Cette inégalité souligne l’urgence d’une solidarité internationale pour garantir un accès équitable aux soins.

Pour contenir efficacement l’épidémie, une approche coordonnée est essentielle. Les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales doivent collaborer pour mettre en œuvre des stratégies de prévention, de traitement et de vaccination. Seule une réponse collective permettra de freiner la propagation de la mpox et de prévenir de futures épidémies.

