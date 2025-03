Le Zimbabwe entre dans la course pour rejoindre les BRICS

Le Zimbabwe postule officiellement pour intégrer le groupe des BRICS, soulignant ses ambitions économiques et géopolitiques face aux grandes puissances mondiales.

Un objectif économique clair : renforcer la coopération

Le ministre Murwira a insisté sur le fait que les BRICS représentent l’une des plus importantes plateformes de coopération économique mondiale. Cette organisation, fondée sur des principes de respect mutuel et d’égalité entre les nations, est perçue comme une alternative aux modèles économiques dominés par les puissances occidentales. Le Zimbabwe voit en cette adhésion un moyen de diversifier ses partenaires économiques et d’attirer des investissements.

Les BRICS sont perçus par le Zimbabwe comme un vecteur de développement humain, un principe fondamental pour le pays, qui cherche à rétablir sa position géopolitique et économique après des années de sanctions et de défis internes. La plateforme est vue comme un modèle de coopération égalitaire, dans lequel les pays peuvent s’entraider sur la base d’un équilibre de pouvoir respectueux.

Le Zimbabwe, avec ses liens historiques avec la Chine et la Russie, espère tirer profit de cette affinité stratégique. L’entrée dans les BRICS pourrait permettre au pays d’accéder à des marchés et des opportunités d’investissement favorables. De plus, la position géopolitique du Zimbabwe, au carrefour de l’Afrique australe, en fait un acteur clé pour renforcer l’influence du groupe dans cette région stratégique.

Le contexte d’ouverture des BRICS : une politique d’expansion

Depuis le 1er janvier 2025, les BRICS ont élargi leur nombre de membres à 19, avec une couverture démographique représentant 51 % de la population mondiale et un PIB global de 40 %. Cet élargissement témoigne de la volonté des BRICS d’accroître leur influence au sein des pays du Sud. Le Zimbabwe cherche ainsi à rejoindre ce groupe afin de bénéficier de l’élan de cette politique d’ouverture.

Le groupe des BRICS est devenu un acteur incontournable sur la scène mondiale, non seulement pour sa puissance économique mais aussi pour ses positions politiques souvent critiques vis-à-vis de l’ordre mondial actuel. Le Zimbabwe, en rejoignant cette alliance, pourrait non seulement diversifier ses relations internationales, mais aussi renforcer son poids géopolitique dans les négociations mondiales.

L’objectif de renforcer l’influence des pays du Sud est au cœur de l’expansion des BRICS. Pour le Zimbabwe, qui cherche à s’affirmer après des décennies d’isolement économique, cette adhésion représente un moyen d’affirmer son indépendance face aux puissances occidentales, notamment dans les domaines du commerce et des investissements.

Les défis à surmonter pour l’adhésion du Zimbabwe

Le Zimbabwe s’assure de remplir les conditions requises pour adhérer au groupe, un processus qui pourrait être complexe. Bien que les BRICS privilégient des principes d’égalité et de respect, l’intégration de nouveaux membres est soumise à l’accord unanime des membres existants. Le consensus sera essentiel pour que le Zimbabwe soit accepté.

L’un des principaux défis auxquels le Zimbabwe fait face pour rejoindre les BRICS réside dans sa stabilité économique et politique interne. Bien que le pays ait montré des signes de redressement, il doit encore résoudre des problèmes structurels et politiques pour garantir que son adhésion à cette plateforme n’altère pas l’unité du groupe.

L’entrée du Zimbabwe dans les BRICS pourrait avoir des répercussions importantes pour l’Afrique australe. En tant que membre potentiel, le pays pourrait jouer un rôle de catalyseur pour d’autres nations africaines, amplifiant l’impact du groupe dans cette région. Toutefois, il devra d’abord prouver sa capacité à remplir les engagements économiques et politiques associés à cette alliance.

