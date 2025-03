Relancer l’économie sénégalaise : Une urgence face à la faillite annoncée ?

Le Sénégal est au bord du gouffre économique. L’ampleur de la crise budgétaire qui secoue le pays atteint des niveaux critiques. La dette publique s’est envolée à 98,4 % du PIB, un niveau insoutenable qui menace de plonger le pays dans une spirale incontrôlable. Avec un déficit budgétaire de 1 379 milliards de FCFA en 2023, en hausse de 25 % en un an, les finances publiques sont exsangues. Plus grave encore, les révélations de détournements de fonds à hauteur de plusieurs milliers de milliards de FCFA jettent un discrédit total sur la gestion de l’État. Si des mesures drastiques ne sont pas prises immédiatement, le pays risque un effondrement financier aux conséquences dramatiques.

Une gouvernance en crise et une transparence inexistante

La gestion opaque des finances publiques est au cœur du problème. Un audit indépendant des comptes de l’État a révélé un trou abyssal de 2 096,4 milliards de FCFA, issu de dettes bancaires contractées illégalement, sans l’aval du Parlement. Comment un tel scandale a-t-il pu passer inaperçu ? La corruption gangrène les institutions, et le Sénégal est classé 72e sur 180 pays selon Transparency International. Sans un véritable sursaut, l’impunité continuera d’étouffer toute tentative de redressement.

La digitalisation des finances publiques et le renforcement des institutions anti-corruption ne sont plus une option, mais une nécessité urgente. Le pays ne peut plus se permettre de perdre des centaines de milliards de FCFA par an à cause de la fraude et des malversations.

Une dette asphyxiante qui paralyse l’économie

Le Sénégal consacre déjà 42 % de ses recettes fiscales au remboursement de sa dette. Un niveau intenable qui limite drastiquement la capacité d’investissement dans les secteurs clés. En 2024, le service de la dette atteindra 2 200 milliards de FCFA. Si cette tendance continue, l’État sera contraint de couper brutalement dans les dépenses publiques, au détriment des services essentiels comme l’éducation et la santé.

Face à cette réalité, un rééchelonnement de la dette auprès du FMI et de la Banque mondiale est impératif. Mais à quel prix ? L’État risque de se retrouver sous la tutelle des créanciers internationaux, avec des mesures d’austérité qui frapperont durement la population. En parallèle, l’évasion fiscale prive les caisses publiques de près de 1 000 milliards de FCFA par an. Un renforcement drastique des contrôles fiscaux s’impose pour récupérer ces ressources vitales.

Une économie à bout de souffle, incapable de se redresser

Le secteur agricole, qui emploie 60 % de la population, peine à décoller, ne contribuant qu’à 17 % du PIB. L’importation massive de denrées alimentaires alourdit le déficit commercial, qui s’est creusé à 3 500 milliards de FCFA en 2023. Sans une industrialisation massive et une transformation locale des matières premières, le Sénégal continuera à dépendre des marchés étrangers, augmentant sa vulnérabilité.

L’inaction dans ce domaine pourrait être fatale. Une augmentation de 20 % des investissements agricoles permettrait pourtant de réduire de 30 % la dépendance alimentaire du pays. Dans un contexte de crises mondiales et de flambée des prix, ne pas agir serait suicidaire.

Un État dépensier qui doit impérativement se réformer

Les dépenses publiques ont atteint un niveau record de 4 200 milliards de FCFA en 2023. Une grande partie de cette somme est absorbée par des charges administratives inefficaces. Une réduction immédiate de 10 % de ces dépenses permettrait d’économiser 420 milliards de FCFA. Mais le gouvernement aura-t-il le courage d’imposer une véritable rigueur budgétaire ?

Les secteurs prioritaires, comme l’éducation et la santé, sont déjà sous-financés. Seuls 4,7 % du PIB sont consacrés à l’éducation, bien en dessous de la moyenne africaine de 5,5 %. La santé, elle, représente à peine 3,5 % du PIB, alors que l’OMS recommande un minimum de 5 %. Toute nouvelle coupe budgétaire dans ces domaines pourrait entraîner un effondrement du système social.

Pendant ce temps, l’économie réelle s’effondre. Les vagues de licenciements se multiplient, aussi bien dans le secteur public que privé. Des entreprises, asphyxiées par le manque de liquidités et l’effondrement de la demande, ferment en cascade. En un an, plus de 500 entreprises ont mis la clé sous la porte, menaçant directement des milliers d’emplois. L’administration publique, confrontée à un budget de plus en plus réduit, envisage des baisses de salaires qui risquent d’aggraver la précarité des fonctionnaires.

Le Sénégal au bord du précipice : Quelle issue possible ?

Si des mesures fortes ne sont pas adoptées immédiatement, le Sénégal risque un effondrement économique sans précédent. L’attractivité du pays chute dangereusement : dans le classement Doing Business, il se situe à la 123e place sur 190, un indicateur clair du climat délétère pour les investisseurs.

L’heure n’est plus aux discours apaisants. Une révision en profondeur des finances publiques, une lutte sans merci contre la corruption et une stratégie économique ambitieuse sont les seules options pour éviter la catastrophe. À défaut, le pays pourrait s’enfoncer dans une crise irréversible, avec un endettement incontrôlable et un marasme économique durable.

Le temps presse. Le Sénégal est à un tournant critique : redresser la barre ou sombrer définitivement.

