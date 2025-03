Le Kenya : un tournant stratégique pour son industrialisation

Avec le soutien d’Afreximbank, le Kenya lance des projets clés pour transformer son secteur manufacturier et devenir un pôle industriel régional, marquant ainsi un tournant décisif pour son économie et la compétitivité africaine.

L’état actuel de l’industrialisation au Kenya : défis et perspectives

Le Kenya, considéré comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Est, a fait d’énormes progrès dans des secteurs tels que les infrastructures et les technologies de l’information. Cependant, l’industrialisation reste un défi majeur. Le secteur manufacturier représente seulement 10 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, un chiffre insuffisant pour concrétiser son ambition de devenir une économie industrielle émergente. Cette situation découle de plusieurs obstacles structurels, notamment des infrastructures inadaptées et des coûts énergétiques élevés.

Le Kenya se heurte également à la dépendance à l’importation de matières premières nécessaires pour son secteur industriel. Ce manque d’autosuffisance est renforcé par des problèmes logistiques, en particulier dans la distribution des produits finis sur les marchés internationaux. Ces difficultés nuisent à la compétitivité des industries locales et freinent les ambitions d’expansion industrielle du pays. En dépit de ces défis, le gouvernement kényan reste déterminé à diversifier son économie et à renforcer la compétitivité du secteur manufacturier.

L’un des grands enjeux pour le Kenya est d’attirer davantage d’investissements étrangers dans l’industrie. La faiblesse des infrastructures et le manque de politiques adaptées freinent ces investissements. Cependant, des initiatives comme celles soutenues par Afreximbank montrent que des solutions peuvent émerger pour répondre à ces défis. Ces projets visent à construire des infrastructures modernes et à créer un environnement propice à l’investissement, ce qui pourrait relancer le secteur manufacturier.

Un acteur clé pour l’industrialisation de l’Afrique

Afreximbank, la principale institution financière de développement en Afrique, joue un rôle essentiel dans l’industrialisation du continent. Depuis sa création, la banque a soutenu de nombreux projets visant à renforcer les infrastructures industrielles et à développer des zones économiques spéciales. Ces zones sont conçues pour favoriser la production de biens manufacturés destinés à l’exportation, tout en offrant un cadre réglementaire favorable et des infrastructures adaptées.

Au-delà du Kenya, Afreximbank a déployé des initiatives similaires dans d’autres pays africains. En Nigéria, la banque a financé la création de parcs industriels dans le cadre du programme de diversification économique du pays. De même, en Égypte, Afreximbank a facilité le développement de zones économiques pour stimuler la production à l’export. Ces projets ont permis de diversifier les économies nationales et de réduire la dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières.

Le rôle d’Afreximbank va bien au-delà du simple financement. La banque accompagne également les gouvernements et les acteurs privés dans la mise en place de politiques économiques propices à l’industrialisation. Par exemple, elle soutient les infrastructures critiques, facilite l’accès aux marchés mondiaux et propose des systèmes de financement adaptés. Ce soutien holistique permet de créer un environnement où l’industrialisation peut prospérer, rendant Afreximbank un partenaire stratégique pour les pays en développement.

Les projets phares pour dynamiser l’industrialisation au Kenya

Le Kenya, en partenariat avec Afreximbank, a lancé deux projets majeurs pour stimuler son secteur manufacturier : le parc industriel intégré de Dongo Kundu et la zone économique spéciale de Naivasha II. Ces projets visent à moderniser l’industrie kényane, en fournissant des infrastructures adaptées à la production et à l’exportation de biens manufacturés. Le parc de Dongo Kundu, situé à Mombasa, sera un pôle stratégique pour les entreprises orientées vers l’exportation, tandis que la zone de Naivasha II, avec ses 5 000 acres, servira de centre logistique et industriel clé pour l’Afrique de l’Est et centrale.

Le Président du Kenya, S.E. le Dr William S. Ruto, a souligné l’importance de ces projets dans la Vision 2030 du pays. Lors de la signature des accords, il a mis en avant l’impact potentiel de ces initiatives sur la création d’emplois et l’attraction des investissements. Pour lui, ces projets contribueront à l’objectif de faire du Kenya un acteur majeur dans l’industrialisation régionale et mondiale.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d’Afreximbank, a exprimé sa conviction quant au rôle central de ces projets dans le développement du pays. Selon lui, ces initiatives ne sont pas seulement des accords formels mais un engagement clair en faveur d’un avenir industriel prospère pour le Kenya. En soutenant ces projets, Afreximbank contribue à la transformation du Kenya en un pôle industriel régional, inspirant ainsi d’autres nations africaines à suivre ce modèle.

