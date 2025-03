Goma, au bord du gouffre : une crise financière sans précédent

Plongée dans une instabilité chronique, la ville de Goma, en République démocratique du Congo, fait face à une crise financière d’une ampleur inédite. Entre effondrement des revenus, flambée des prix et paralysie des activités économiques, la population s’enfonce chaque jour davantage dans la précarité.

Une économie locale sous asphyxie

À Goma, les habitants voient leurs revenus fondre à une vitesse vertigineuse. Les petits commerçants, piliers d’un tissu économique fragile, sont frappés de plein fouet par la dégradation de la situation. Les exportations, qui constituaient une source de devises essentielle, se tarissent tandis que le commerce transfrontalier avec le Rwanda voisin est largement entravé. Résultat : des milliers de familles se retrouvent privées de leur principale source de subsistance.

Dans cette spirale infernale, les prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité explosent. Riz, farine, huile : autant de produits de base devenus inaccessibles pour une grande partie de la population. L’inflation, alimentée par la dépréciation du franc congolais, amplifie la détresse des foyers qui peinent à assurer leur quotidien. « Tout a doublé, voire triplé. Même acheter du pain est devenu un luxe », témoigne un habitant, désabusé.

La crise ne se limite pas aux ménages. Les transports, indispensables à l’approvisionnement des marchés, sont perturbés par la flambée des prix du carburant. De nombreuses entreprises locales, incapables d’absorber l’augmentation des coûts, réduisent leurs activités ou mettent la clé sous la porte. Une dynamique qui renforce encore davantage le cercle vicieux du chômage et de l’appauvrissement généralisé.

L’État congolais face à une urgence économique et sociale

Face à cette dégradation accélérée des conditions de vie, les autorités congolaises peinent à apporter une réponse efficace. Les mesures d’urgence annoncées, comme des aides ciblées ou des subventions aux secteurs les plus touchés, restent largement insuffisantes pour endiguer l’effondrement en cours. La lourdeur administrative et le manque de ressources budgétaires freinent toute action significative.

Cette crise financière n’est pas un phénomène isolé. Elle s’inscrit dans un contexte plus large d’instabilité chronique en RDC, marqué par des décennies de conflits armés, de corruption et de gestion chaotique des finances publiques. L’absence de sécurité freine les investissements, tandis que les infrastructures défaillantes empêchent tout véritable essor économique.

L’aggravation de la situation pourrait mener à un basculement vers une crise humanitaire de grande ampleur. Avec un accès de plus en plus difficile à la nourriture et aux services de base, la malnutrition menace déjà les populations les plus vulnérables. Si des mesures drastiques ne sont pas prises rapidement, le spectre de la famine et des émeutes alimentaires pourrait devenir une réalité.

Quelles perspectives pour Goma ?

Alors que la situation devient critique, la communauté internationale pourrait jouer un rôle clé dans la stabilisation de l’économie locale. Des organisations humanitaires tentent d’apporter une aide ponctuelle, mais les besoins dépassent largement les moyens disponibles. Un soutien plus conséquent du FMI ou de la Banque mondiale pourrait permettre d’alléger la pression sur les finances congolaises, à condition que les fonds soient correctement alloués.

Pour sortir durablement de cette crise, la ville de Goma et plus largement la RDC devront engager des réformes structurelles. Une meilleure régulation du commerce transfrontalier, le soutien aux secteurs productifs locaux et l’investissement dans les infrastructures sont des leviers indispensables pour relancer une dynamique économique saine. Mais cela nécessite une volonté politique forte et une gouvernance efficace, deux éléments qui font cruellement défaut aujourd’hui.

Les habitants de Goma ont déjà démontré par le passé leur capacité à faire face aux crises. Mais cette fois, l’ampleur de l’effondrement économique met à rude épreuve cette résilience. Si aucune action décisive n’est engagée rapidement, la ville pourrait entrer dans une zone de turbulences encore plus dangereuse, avec des conséquences humaines et sociales dramatiques.

