Mare Alb, le leader tunisien du sel marin mise sur la qualité et la durabilité pour accélérer sa croissance

Premier producteur tunisien de sel marin, Mare Alb renforce son positionnement sur les marchés africains et internationaux en s’appuyant sur une production certifiée et une approche durable.

Depuis plus de 70 ans, Mare Alb occupe la première place dans la production de sel marin en Tunisie. Cette société tunisienne à capitaux internationaux produit exclusivement du sel marin sur ses trois marais salants situés respectivement à Sfax, Sousse et Zarzis. Elle affiche désormais une récolte annuelle de plus de 1,3 million de tonnes – soit dix fois plus que les besoins du marché intérieur tunisien. À travers sa marque emblématique Le Flamant, bien connue des foyers tunisiens, elle représente 70% du marché national du sel alimentaire, tout en exportant près de 90% de sa production vers l’Europe du Sud, la Scandinavie, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

C’est désormais vers le continent africain que Mare Alb oriente aujourd’hui sa stratégie de croissance. Avec la montée en puissance des industries agroalimentaires sur le continent, la demande en sel – ingrédient clé dans la transformation et la conservation des aliments – connaît une progression rapide. D’autres produits comme la fleur de sel – un produit haut de gamme dont Mare Alb est l’un des seuls producteurs sur le continent – suscite aussi l’intérêt des gastronomes et des consommateurs dans toute l’Afrique.

Une stratégie axée vers la qualité et la durabilité

Loin de l’image traditionnelle des sauniers récoltant le sel à la main, Mare Alb s’appuie aujourd’hui sur des équipements industriels de pointe pour répondre aux standards des marchés internationaux. La récolte est mécanisée et s’appuie notamment sur l’imagerie satellitaire afin d’optimiser les rendements et de garantir une qualité constante. Soucieuse de sa performance environnementale, l’entreprise veille également à maîtriser la consommation énergétique de ses installations, en particulier lors des phases de pompage et de traitement du sel.

Certifiée ISO 9001 depuis 1999, Mare Alb a obtenu en 2024 la certification GMP+, norme de référence pour les produits destinés à l’alimentation humaine et animale. Elle privilégie un mode de production par évaporation naturelle, reposant sur l’ensoleillement et le vent, sans ajout de produits chimiques. Cette méthode permet de produire un sel de haute pureté, tout en limitant l’empreinte écologique de l’activité.

Une contribution modeste au commerce extérieur tunisien

L’autre avantage de cette méthode repose sur la compatibilité entre préservation de l’environnement et activité industrielle. Deux des marais salants exploités par Mare Alb, situés à Sfax et Sousse, sont classés zones humides d’importance internationale sous la convention de Ramsar. Ces sites jouent un rôle écologique majeur en accueillant notamment des populations de flamants roses et d’autres espèces d’oiseaux migrateurs. L’entreprise affirme intégrer cette dimension environnementale à sa gestion, en collaboration avec les autorités et les associations locales.

Sur le plan économique, Mare Alb emploie directement 330 personnes et génère plus de 1 850 emplois indirects. Bien que le sel ne représente que 0,1 % des exportations tunisiennes, il constitue une ressource renouvelable qui s’inscrit dans la continuité d’autres filières stratégiques, comme celle de l’huile d’olive.

Avec une demande africaine en forte croissance et un positionnement axé sur la qualité et la durabilité, Mare Alb ambitionne de consolider son leadership régional tout en poursuivant son expansion à l’international.

