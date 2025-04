Sénégal : Le FMI alerte sur le déficit et la dette cachée

Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment révélé des irrégularités dans les finances publiques du Sénégal. L’institution de Bretton Woods met en lumière des écarts importants dans les données budgétaires des années 2019-2023, notamment un déficit plus important que prévu et une dette publique cachée sous le régime de Macky Sall.

Le FMI alerte sur la situation budgétaire du Sénégal

La mission du FMI a révélé que le déficit budgétaire du Sénégal était bien plus élevé que prévu. Initialement estimé à un taux plus bas, le déficit a été réajusté à 11,7 % du PIB pour la période 2019-2023. Cette révision met en lumière les tensions sur les finances publiques et les risques accrus pour la stabilité économique du pays.

Le FMI a estimé que la dette publique du Sénégal a atteint 99,7 % du PIB en 2023 et devrait s’élever à 105,7 % du PIB à la fin de 2024. Cette montée en flèche de la dette soulève des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette à long terme et la capacité du gouvernement à gérer cette situation sans compromettre les finances publiques.

Une autre dimension inquiétante de cette situation est la dette cachée de 7 milliards de dollars accumulée entre 2019 et 2024, que le régime de Macky Sall n’a pas divulguée. Cette dette non comptabilisée fragilise encore davantage la gestion des finances publiques et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la confiance des investisseurs et des partenaires financiers internationaux.

La croissance et la gestion des finances publiques

Bien que la croissance économique du Sénégal reste solide, avec une estimation à 6 % du PIB en 2024, elle reste tributaire du secteur des hydrocarbures. Cette dépendance à une seule source de croissance peut rendre l’économie vulnérable à des chocs externes, comme la fluctuation des prix des matières premières, ce qui peut nuire à la stabilité économique à long terme.

L’inflation a été contenue à 0,8 % en 2024, ce qui est un signe positif de stabilité macroéconomique. Cependant, cette faible inflation masque des pressions budgétaires considérables, notamment dues à l’augmentation des dépenses publiques et à la gestion inefficace des subventions énergétiques. Ces facteurs risquent de mettre à mal la capacité du gouvernement à gérer ses finances sur le long terme.

Le FMI a mis en garde le gouvernement sénégalais sur la nécessité d’entreprendre des réformes structurelles pour garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Ces réformes incluent la rationalisation des exonérations fiscales et la suppression progressive des subventions énergétiques non ciblées. Le FMI a également conditionné toute aide future à la mise en place de ces mesures.

Réactions politiques et appel à la justice

L’opposition sénégalaise a réagi avec indignation à la révélation de la dette cachée, accusant le gouvernement de Macky Sall de haute trahison. Les accusations se concentrent sur le manque de transparence dans la gestion des finances publiques et le fait que cette dette ait été dissimulée, ce qui compromet gravement la confiance des citoyens et des institutions internationales.

Les révélations du FMI ont provoqué une crise de confiance au sein de la population et des partis politiques opposés au gouvernement. Les appels à des enquêtes judiciaires et à des sanctions contre ceux responsables de la dissimulation de la dette augmentent, exacerbant les tensions politiques au Sénégal, déjà fragiles en raison des difficultés économiques.

Au-delà de la politique intérieure, le FMI exerce également une pression sur le gouvernement sénégalais pour qu’il mette en œuvre des réformes économiques et budgétaires strictes. Cette pression internationale se traduit par des conditions plus rigoureuses pour tout programme d’aide, qui exige une meilleure gestion des finances publiques, une plus grande transparence et la mise en place de réformes fiscales.

