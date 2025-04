Bamako dit adieu à Amadou Bagayoko

Le célèbre musicien malien, moitié du duo emblématique Amadou & Mariam, a été inhumé à Bamako. Sa disparition suscite une vive émotion dans tout le pays et bien au-delà.

Une capitale en émoi pour son enfant prodige

Ce dimanche 6 avril, Bamako a connu un moment suspendu. Des milliers de personnes, anonymes et proches, se sont rassemblées autour du corps d’Amadou Bagayoko, décédé à l’âge de 70 ans. Artiste vénéré, il incarnait une part de l’âme malienne. Dans le quartier de Sabalibougou, où il résidait, la population a afflué dans une ferveur mêlant recueillement et fierté. Après une prière musulmane, il a été inhumé dans le jardin même de sa maison, selon sa volonté. Cette scène intime, au cœur d’une foule immense, illustre le lien singulier entre l’artiste et son peuple.

Aux côtés des habitants, de nombreuses figures publiques ont salué l’héritage de l’artiste. Le ministre de la Culture Mamou Daffé a tenu un discours empreint d’émotion et de respect. Les institutions, conscientes de la portée symbolique de ce décès, ont mis en avant le rôle de la musique dans l’unité nationale. À l’international, des artistes comme Manu Chao ou Youssou N’Dour ont exprimé leur tristesse, rappelant que le Mali perd l’un de ses plus grands ambassadeurs culturels. Ce deuil est aussi celui d’un continent qui reconnaît en lui l’un de ses plus brillants porte-voix.

La mort d’Amadou Bagayoko survient à une période trouble pour le Mali, en proie à des tensions sécuritaires et politiques. L’émotion populaire autour de ses funérailles révèle un besoin profond de repères communs. Sa musique, joyeuse et universelle, offrait une respiration dans les tourments du quotidien. En lui disant adieu, le pays exprime aussi une forme de nostalgie pour une époque plus sereine, où la culture fédérait plus que jamais. Le silence qui a suivi les derniers accords de guitare du maestro en dit long sur l’empreinte qu’il laisse.

Un parcours musical hors du commun

Né en 1954 à Bamako, Amadou Bagayoko perd la vue à l’adolescence à cause d’une cataracte non traitée. Très tôt, il se réfugie dans la musique, qu’il apprend à l’Institut des Jeunes Aveugles de la capitale. C’est là qu’il rencontre Mariam Doumbia, également non-voyante, qui deviendra sa compagne et sa partenaire de scène. Leur histoire est une ode à la ténacité. Dans un pays où les handicaps sont souvent marginalisants, ils choisissent de faire de leur singularité une force, posant ainsi les premières pierres de leur légende.

Dans les années 1990, le couple commence à enregistrer des albums mêlant tradition malienne et sonorités modernes. Leur succès dépasse rapidement les frontières. L’album « Dimanche à Bamako », produit en 2004 par Manu Chao, les propulse au sommet de la scène world music. Leur style, à la fois accessible et profondément enraciné, séduit un public international. Ils enchaînent alors les tournées, les récompenses, et deviennent les visages d’un Mali ouvert, généreux et musical. Leurs chansons comme « Je pense à toi » ou « Beaux dimanches » sont aujourd’hui entrées dans la mémoire collective.

Toujours curieux, Amadou & Mariam n’ont cessé de se réinventer. Ils collaborent avec Damon Albarn, Scissor Sisters, et enregistrent des titres à la croisée du rock, de l’électro et du blues. Le duo ne se contente pas d’exister dans une niche africaine : il s’inscrit pleinement dans la mondialisation musicale sans jamais perdre son ancrage culturel. Le parcours d’Amadou Bagayoko est aussi une leçon d’audace artistique. Il a su conjuguer respect des traditions et goût du risque, offrant une musique vivante, métissée et libre.

L’héritage d’un artiste visionnaire

Engagé au-delà de la scène, Amadou Bagayoko a souvent mis sa notoriété au service des autres. Aux côtés de Mariam, il s’est investi dans des campagnes contre la faim, pour l’accès à l’éducation ou pour les droits des personnes handicapées. Le duo a collaboré avec le Programme Alimentaire Mondial et d’autres ONG internationales. Le musicien ne séparait jamais l’art de la vie. Pour lui, chanter, c’était aussi servir. Cette dimension humanitaire reste l’un des piliers de son héritage moral et artistique.

Amadou Bagayoko n’était pas seulement un musicien : il était un modèle. Dans un environnement souvent difficile pour les artistes, il a montré qu’une voix singulière pouvait conquérir le monde sans renoncer à ses racines. Des jeunes musiciens maliens ou africains citent volontiers son nom comme celui qui leur a ouvert la voie. Sa carrière témoigne que l’authenticité est un atout, que le talent peut vaincre les frontières, et que le handicap n’est jamais une limite insurmontable.

Les morceaux d’Amadou & Mariam continuent de tourner à la radio, dans les taxis, sur les marchés de Bamako. Sa guitare, reconnaissable entre mille, résonnera encore longtemps. La discographie qu’il laisse derrière lui constitue un trésor musical précieux. À l’heure où le Mali cherche des figures de rassemblement, il est probable que les générations futures se tourneront vers son œuvre pour puiser du courage, de la joie et un peu de lumière. Car si les musiciens meurent, leurs notes, elles, ne s’éteignent jamais.

