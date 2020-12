Centrafrique : 450 militaires gabonais bientôt à Bangui dans le cadre de la Minusca

Dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), le 7ème bataillon gabonais va rejoindre prochainement la capitale centrafricaine.

Le bataillon gabonais qui doit effectuer la 7e mission dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) a été présenté au chef de l’Etat.

Ce bataillon de 450 militaires compte 40 femmes issues des différentes composantes des Forces de défense, notamment de la Gendarmerie nationale, de l’Armée de terre, de l’Armée de l’air, de la Marine nationale, du Corps des sapeurs-pompiers, de l’Aviation légère des armées, de la direction générale des services de Santé militaire et Génie militaire, de la Garde républicaine, de la Contre ingérence et de la Sécurité militaire.

Pour son organisation, le ministère gabonais de la Défense précise qu’elle est articulée autour d’un Etat-major, d’une compagnie organique motorisée à trois sections de combat, deux compagnies organiques mécanisées à trois sections de combat et enfin d’une compagnie de soutien.

Concernant le personnel de ce bataillon, le ministère de la Défense indique qu’il est enrichi des différentes formations pré-déploiement, particulièrement sur les plans opérationnels et techniques et ce, conformément aux exigences onusiennes, par le biais des éléments Français au Gabon et à travers le Pool instruction des Forces armées gabonaises

A noter que la mission des Forces armées gabonaises intervient un mois après l’audience accordée par Ali Bongo Ondimba au ministre centrafricain des Affaires étrangères, Sylvie Baipo Temon, émissaire de son homologue Faustin Archange Touadera,.

Ce qui consacre à l’implication de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et celle du Gabon dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Républicaine centrafricaine (RCA),

