Coronavirus : Le Cameroun confirme son troisième cas

Un Camerounais résidant en Italie et ayant transité par la France arrivé le 7 mars dernier dans le pays a été testé positif au COVID-19.

Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie, a confirmé un troisième cas de coronavirus (COVID-19) ce samedi 14 mars 2020. Selon le ministre, il s’agit d’un Camerounais de 56 ans résidant en Italie ayant transité par Paris (France) arrivé le 7 mars dernier dans le pays.

«Le sujet est en isolement et bénéficie d’une prise en charge adéquate. Le traçage et la recherche des sujets contacts se poursuivent», indique le membre du gouvernement dans un communiqué publié ce jour. Ce nouveau cas a été détecté grâce au dispositif de surveillance mis en place par le Cameroun en riposte au COVID-19. Une fois de plus, les autorités sanitaires appellent les populations à la vigilance et au respect des règles d’hygiène.

Elles recommandent également aux personnes ayant effectué un voyage hors du pays ou ayant été en contact avec un voyageur en provenance des pays touchés par la maladie, et présentant des symptômes à type d’écoulement nasal, de toux et/ou de fièvre, de composer le numéro vert (1510) mis en place pour une prise en charge.

Le gouvernement appelle par ailleurs toutes les personnes venant des pays à risque et leurs familles respectives à plus de responsabilité pour faciliter le travail des autorités sanitaires et garantir la protection des populations. «Il leur est recommandé d’observer une quarantaine de 14 jours avant toute activité et contact avec les autres», enjoint le ministre.

