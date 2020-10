Côte d’Ivoire : Les électeurs appelés aux urnes pour l’élection du président

Ads

Les électeurs ivoiriens sont appelés à se rendre aux urnes pour l’élection du président de la République de Côte d’Ivoire.

« Par décret n°2020-633 du 19 août 2020, le collège électoral est convoqué le samedi 31 octobre 2020 pour élire le président de la République de notre pays », a indiqué Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, président de la Commission électorale indépendante (CEI).

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a, dans une déclaration vendredi, invité chacun à exercer son droit fondamental civique, celui de choisir le futur président de la République, en toute responsabilité, dans la discipline, le calme et la non-violence.

Selon la CEI, quelque 7,5 millions d’Ivoiriens sont appelés à voter dans 22.381 bureaux sur le territoire national et 246 bureaux de vote à l’étranger répartis respectivement dans 10.759 et 56 lieux de vote.

Quatre candidats, Alassane Ouattara (RHDP, pouvoir), Henri Konan Bédié (PDCI, opposition), Pascal Affi N’guessan (FPI, opposition) et Bertin Kouadio Konan (indépendant) ont été retenus par le Conseil constitutionnel.

A noter que les deux candidats de l’opposition n’ont pas participé à la campagne électorale ouverte du 15 au 30 octobre.

Ils réclament le retrait de la candidature « anticonstitutionnelle et illégale » d’Alassane Ouattara, la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel, l’audit international de la liste électorale et le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques.

L’opposition a lancé un mot d’ordre de désobéissance civile et de boycott du processus électoral suivi à Abidjan et à l’intérieur du pays par des manifestations de rue sporadiques entachées par des affrontements avec les forces de l’ordre, des attaques de groupes armés non identifiés muées en conflit intercommunautaire ou des saccages de biens publics et privés.

« L’élection a lieu ce samedi et tous les électeurs pourront voter librement », a martelé le président de la CEI avant d’ajouter que les bureaux de vote « ouvriront à 08H00 (locale et GMT) et fermeront à 18H00 (locale et GMT) ».

La CEI « s’engage à rendre publics et en toute transparence les résultats provisoires du scrutin, dans les délais prescrits par la loi », a promis son président.

LIRE aussi: ’élection ivoirienne compromise en France à cause du confinement du COVID-19

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires