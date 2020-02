Fatou Bensouda veut rejuger Gbagbo et Charles Blé

Annonces

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé demandent à la chambre d’appel de la CPI de leur accorder une liberté sans condition, ce 7 février 2020. La procureure Fatou Bensouda, elle, demande à rejuger les deux hommes.

Laurent Gbagbo veut rentrer au pays et jouir de ses droits. Ses avocats estiment qu’on ne peut pas restreinte sa liberté vu qu’il a été acquitté.

La procureure Fatou Bensouda ne l’entend pas de cette oreille. Mieux, elle veut rejuger Laurent Gbgabo et Charle Blé Goudé. « Si notre appel est accepté, le procureur demandera ensuite un nouveau procès contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé », a annoncé Me Gallmetzer, son substitut. Pour Fatou Bensouda, l’arrêt qui a conduit à l’acquittement de ces deux responsables politiques est entaché de vices de procédures.

Elle demande par ailleurs à la chambre d’appel de la CPI de revoir cet arrêt et de retenir Laurent Gbagbo dans une liberté soumise à des conditions jusqu’au bout de la procédure.

La défense rappelle alors, qu’il y a un an, les juges avaient prononcé l’acquittement en raison de la faiblesse des preuves apportées par la procureure, et qu’après huit ans de réclusion, « cela reviendrait à mettre Laurent Gbagbo en détention ad vitam aeternam », proteste Me Jennifer Naori.

Chaque partie s’est engagée à rendre ses observations par écrit ce vendredi.

