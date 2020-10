Gabon: La politique sanitaire du gouvernement accessible à tous

Ads

Le ministre gabonais de la Santé a présenté la politique du gouvernement en matière de santé à l’ensemble des responsables des différentes administrations hospitalières.

Guy Patrick Obiang Ndong a indiqué à ses interlocuteurs les grands axes qui s’articuler sur le renforcement de la performance de l’accès et de l’offre de soins, le renforcement des plateaux techniques des structures hospitalières de 2e et 3e niveaux, la surveillance des maladies émergentes et infectieuses.

Au moment où le Gabon enregistre de manière continue, une courbe baissière, le ministre de la Santé a aussi insisté sur le déploiement des centres de diagnostic dans toutes les provinces ainsi que la réhabilitation de l’ancien Hôpital pédiatrique d’Owendo, en vue de sa transformation en institut des maladies infectieuses”, a-t-il souligné.

Guy Patrick Obiang Ndong a mis un accent particulier sur l’élaboration et l’adoption du Code de la santé et de tous les autres textes en instance. Dans cet ordre d’idées, il y a la création du programme national de lutte contre le Covid-19, la mise en place des organes de gouvernance des formations et l’amélioration de l’offre d’accès aux soins.

Profitant de cette rencontre avec les responsables des différentes structures sanitaires, il a annoncé un séminaire de formation sur la gouvernance hospitalière.

LIRE aussi: Le ministre de la Santé gabonais a-t-il fouler aux pieds les mesures barrières?

