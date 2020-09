Le ministre de la Santé gabonais a-t-il fouler aux pieds les mesures barrières?

Ads

Le ministre de la Santé gabonais, est accusé de violer d’une manière répétitive la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, adoptée pour contenir le Coronavirus (Covid-19).

Dr Guy Patrick Obiang Ndong a organisé des rassemblements de dizaines des personnes lors de sa tournée dans la province du Woleu-Ntem. Des images publiques, abondamment relayées sur internet et sur les plateformes de la mairie centrale d’Oyem depuis ce 26 août 2020, exposent clairement le ministre en charge de la santé en tournée dans la province septentrionale, en situation de violation des mesures barrières.

Guy Patrick Obiang Ndong cumule les fonctions de vice-président et porte-parole du Comité de pilotage et du plan de veille pour la riposte contre l’épidémie à Coronavirus (COPIL Gabon), n’a pas durant son périple respecté l’interdiction stricte de tout rassemblement de plus de 10 personnes, le port du masque obligatoire dans les lieux publics et la distanciation en tous lieux et circonstances.

Des appels de la société civile qui demande une sanction exemplaire pour éviter la discrimination juridique. Les membres d’une plateforme « Touche pas à ma Terre « se réservent le droit de saisir les juridictions compétentes contre le gouvernement et les auteurs de la défiance, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi susmentionnée.

