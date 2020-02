Gabon : Le Chef de l’Etat reçoit le président de la commission de la CEMAC

Le Président gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le 5 février 2020 le Président de la Commission de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC).

Le Président gabonais Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel ce mercredi, a évoqué avec le Professeur Daniel Ona Ondo, le point de situation sur l’avancée de certains dossiers de la Communauté.

« Les différents projets en cours et les perspectives à venir au sein de ladite Institution ont été examinés. Par ailleurs, les questions d’intégration régionale, de circulation de biens et de personnes, d’infrastructures entre autres sujets, ont été également abordées au cours de cette séance de travail entre le Chef de l’Etat et le Président de la Commission de la CEMAC« , précise le communiqué de la présidence.

Quant au président Ali Bongo, il s’est félicité de « l’avancée de certains dossiers prioritaires pour le développement de notre sous-région« .

