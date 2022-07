Jeff Bezos, en visite touristique au Gabon

Jeff Bezos, le PDG de Amazon et accessoirement l’homme le plus riche du monde, est actuellement en visite touristique au Gabon.

La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi soir avec l’arrivée de l’homme le plus riche du monde au Gabon. Jeff Bezos est le PDG du groupe Amazon, entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Cette dernière réalise un chiffre d’affaire annuel de 470 milliards de dollars et a fait de Jeff Bezos l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 142 milliards de dollars.

En 2021, Jeff Bezos avait lancé le premier vol commercial dans l’espace. Sa fusée New Shepard a été assemblée afin de permettre aux milliardaires d’effectuer des vol spatiaux.

Selon le site d’actualité gabonais Gabonreview, la visite du numéro 1 de Amazon est à titre privée. L’homme semble s’intéresser à la flore gabonaise ainsi qu’à ses parcs nationaux. Le programme de sa visite n’a pas été dévoilée. Cependant il apparait en compagnie d’écogardes de l’ANPN.

Il devrait cependant rencontrer le Chef de l’Etat gabonais autour d’un diner ce mardi soir.

