Madagascar : un cacao d’exception en 2024

En 2024, Madagascar a enregistré une performance exceptionnelle dans le secteur du cacao, renforçant sa position parmi les principaux producteurs de fèves de qualité. Un succès qui illustre les efforts des producteurs locaux, mais aussi les défis liés à la durabilité et au développement économique de la filière.

Une production en plein essor

L’année 2024 a bénéficié de conditions météorologiques idéales, avec une alternance de pluies modérées et de périodes ensoleillées, favorisant la croissance des cacaoyers. Ces facteurs naturels, combinés à des pratiques agricoles modernisées, ont permis une augmentation significative des rendements. Les exploitations familiales, qui représentent l’essentiel de la production malgache, ont particulièrement profité de ce climat favorable.

La production de cacao à Madagascar a connu une croissance de plus de 15 % par rapport à l’année précédente, établissant un nouveau record. Ce dynamisme est attribuable à l’expansion des surfaces cultivées et à l’introduction de variétés plus résistantes et plus productives. Cette hausse de production ne concerne pas uniquement les quantités, mais également la qualité, avec des fèves respectant des normes internationales strictes.

Grâce à ses caractéristiques aromatiques uniques, le cacao malgache a su séduire les marchés internationaux. De nombreux chocolatiers artisanaux et industriels de renom, notamment en Europe et en Amérique du Nord, privilégient les fèves issues des plantations malgaches. Cette reconnaissance contribue à renforcer l’image de Madagascar comme un acteur incontournable du cacao haut de gamme.

Les moteurs de cette réussite

La filière cacao repose majoritairement sur de petites exploitations familiales. Ces producteurs, souvent organisés en coopératives, ont joué un rôle déterminant dans cette dynamique. En adoptant des techniques agricoles durables, ils ont réussi à optimiser leurs rendements tout en préservant les écosystèmes locaux. Ces efforts, soutenus par des formations et des aides techniques, ont permis de professionnaliser davantage le secteur.

Les autorités malgaches, en partenariat avec des organisations internationales, ont investi dans le développement de la filière cacao. Des programmes d’amélioration des infrastructures, comme la construction de routes pour acheminer les récoltes, et des actions de soutien financier ont été mis en place. Par ailleurs, des entreprises locales et étrangères ont encouragé la transformation locale du cacao, ajoutant ainsi de la valeur à la production nationale.

Le marché mondial du cacao devient de plus en plus exigeant en termes de qualité et de durabilité. Madagascar a su répondre à ces attentes en mettant en avant la traçabilité de sa production. Les certifications bio et commerce équitable ont également permis de mieux valoriser les fèves malgaches, attirant ainsi des acheteurs soucieux de l’éthique et de l’environnement.

Les défis à relever pour une croissance durable

Malgré les performances remarquables de 2024, le secteur du cacao reste exposé aux aléas climatiques. Les périodes de sécheresse ou d’inondations, de plus en plus fréquentes, menacent les rendements. Une stratégie d’adaptation, incluant la diversification des cultures et l’introduction de variétés plus résistantes, sera essentielle pour assurer la pérennité de la filière.

Bien que la filière soit en plein essor, les revenus des petits exploitants restent modestes. Les intermédiaires captent une part importante de la valeur générée, ce qui limite les bénéfices des agriculteurs. Une meilleure structuration des circuits de commercialisation et une négociation plus équitable des prix sont nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie.

Pour maximiser les retombées économiques, Madagascar devra renforcer ses capacités de transformation locale. Actuellement, une grande partie des fèves est exportée à l’état brut, privant le pays d’une valeur ajoutée significative. Développer une industrie locale de chocolat et de produits dérivés pourrait non seulement dynamiser l’économie nationale, mais aussi renforcer l’image de marque du cacao malgache sur les marchés internationaux.

