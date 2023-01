« Le Bleu du caftan », seul film africain pré-nommé aux Oscars 2023

«Le Bleu du Caftan» est le seul film africain sélectionné en short-list dans la catégorie du «long-métrage international» pour les Oscars 2023 prévus en mars à Hollywood. Cette production raconte l’histoire de Halim et Mina, ainsi que celle de Youssef, un jeune apprenti couturier.

Le jury des Oscars 2023 a annoncé, la semaine dernière, la liste des 15 films retenus (parmi les 93 qui concourraient au départ) pour l’Oscar du « meilleur film international », autrefois appelé « meilleur film étranger ». On retrouve dans la short list « Le Bleu du Caftan » réalisé par Maryam Touzani, une scénariste et réalisatrice marocaine. Le long-métrage avait été choisi, en septembre dernier, par une commission composée de professionnels du cinéma marocain pour représenter le Royaume chérifien aux Oscars.

La deuxième fois que le Maroc intègre la short-list

Depuis la création de l’Oscar du « meilleur film international » en 1947, c’est la deuxième fois que le Maroc fait partie de la short-list, sans jamais avoir de film finalement nommé. La première production retenue fut « Omar m’a tuer » de Roschdy Zem sorti en 2011. Dans le monde arabo-africain, il y a eu aussi l’Algérie, qui a souvent été représentée à la cérémonie. Ce pays a remporté la statuette en 1969 avec « Z » de Costa-Gavras. Au total, il a reçu cinq nominations (1983, 1995, 2006 et 2010). Outre l’Algérie, on note une pré-sélection et une nomination pour la Tunisie en 2020, avec « L’Homme qui a vendu sa peau » de Kaouther Ben Hania.

L’Afrique du Sud et le Nigeria n’ont envoyé aucun film

En Afrique subsaharienne, il y a eu un prix pour la Côte d’Ivoire en 1977 avec « Black and White in Color » de Jean Jacques Annaud. Et une nomination de la Mauritanie en 2015 avec « Timbuktu » d’Abderrahmane Cissoko. En 2023, pour la première fois en 15 ans, l’Afrique du Sud n’a pas eu de candidat à la cérémonie des Oscars, la 95e. La nation arc-en-ciel a pointé l’échec des Oscars à dépeindre correctement les communautés marginalisées et à représenter sa diversité. Le Nigeria aussi a décidé de n’envoyer aucun film pour des raisons similaires.

Un honneur pour la réalisatrice et son époux

Maryam Touzani a exprimé son immense joie d’intégrer la short list des Osacars 2023. Elle a dit être « honorée de pouvoir représenter le Maroc » dans cette prestigieuse cérémonie cinématographique. Nabil Ayouch, producteur du film et époux de la réalisatrice, remercie pour sa part tous ceux qui ont cru dans « Le Bleu du Caftan ». Notamment le ministère de la Culture, le CCM (centre cinématographique marocain), la commission du fonds d’aide ainsi que les membres de la commission des Oscars. Selon lui, il s’agit d’une marche supplémentaire que franchit le cinéma marocain dans sa reconnaissance à l’international.

21 prix remporté par le film

« Le Bleu du caftan » est un film co-produit avec la France, la Belgique et le Danemark. Sa sortie officielle est prévue le 10 février prochain. Il raconte l’histoire de Halim et Mina, un couple possédant une boutique de Caftans dans la médina de Salé. Ils cohabiteront avec Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son maalem, Halim, la même passion pour la couture. Globalement, le long-métrage traite de la transmission, de la tradition et de l’amour. Le casting comprend notamment Saleh Bakri, Lubna Azabal et Ayoub Missioui. « Le Bleu du caftan » a remporté 21 prix, dont le prix du jury au Festival international du film de Marrakech, pour la mise en scène.

