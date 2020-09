Niger : Ouverture de la la campagne électorale le 5 décembre

La campagne électorale au Niger s’ouvre le 5 décembre prochain à 0h et prendra fin le 25 décembre à minuit, annonce le gouvernement dans un communiqué.

A cet effet, le président nigérien Mahamadou Issoufou a signé mercredi un décret portant convocation du corps électoral pour les élections législatives du 27 décembre prochain.

Il faut rappeler que le Niger organise des élections locales, législatives et présidentielles en 2020 et 2021, auxquelles M. Issoufou, élu pour cinq ans en 2011 et réélu en 2016, a plusieurs fois dit qu’il ne se représenterait pas.

LIRE AUSSI: Niger : Entente pouvoir et opposition pour la révision du code électoral

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires