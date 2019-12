Des informations remontent de plusieurs quartiers de Libreville faisant état d’un léger séisme.

Des habitants expliquent avoir ressenti les secousses sismiques du Ministère des Eaux et Forêts en passant par Saint Germain jusqu’au Point Kilométrique 10, Owendo et Akanda.

Dans l’attente d’informations officielles et plus formelles, on note que certaines structures ont évacué leur personnel.

