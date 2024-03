Bassirou Diomaye Faye : les dangers d’un amateur populiste

Bassirou Diomaye Faye, qui a été libéré mercredi de prison dans le cadre d’une loi d’amnistie, fait partie des 19 candidats à l’élection présidentielle sénégalaise. Une candidature qui interroge au regard de son inexpérience et de la violence de son discours. Le Sénégal, joyau de la démocratie africaine, peut-il sombrer dans l’autoritarisme ?

Son nom est chanté et son visage est sur les casquettes et les tee-shirts. Et pourtant, lors du premier grand meeting de sa coalition dimanche 10 mars dernier à Dakar, le candidat de l’opposition antisystème Bassirou Diomaye Faye est aux abonnés absents. La raison ? Il était encore en prison pour outrage à magistrat, et ce depuis quasiment un an. Une constante pour le mouvement des Patriotes (ex-PASTEF), qui a fait de l’appel à l’insurrection et à la violence politique son fonds de commerce électoral.

Le secrétaire général et membre fondateur des Patriotes est l’un des 19 candidats à l’élection présidentielle du Sénégal désormais fixée au 24 mars après avoir été ajournée. Si Bassirou Diomaye Faye a été libéré mercredi grâce à une loi d’amnistie récemment votée, la campagne a bel et bien débuté sans lui.

Un homme incontournable était également absent dimanche lors du rassemblement de la coalition : Ousmane Sonko, le leader des Patriotes, troisième à la présidentielle de 2019, aussi en prison, et dont la candidature a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il a appelé à voter pour son bras droit Bassirou Diomaye Faye, inspecteurs des impôts comme lui. Son visage figure sur la quasi-totalité des affiches, en vis-à-vis de celui de son poulain, avec le slogan « Ousmane mooy Diomaye (« Ousmane, c’est Diomaye », en wolof).

Mais c’est peut-être là que le bât blesse. Le candidat officiel n’a pas la popularité, le charisme ou l’éloquence de son mentor. De plus, Bassirou Diomaye Faye n’est pas connu du grand public, et se lance dans la course à la présidence sans expérience politique. Sans surprise, ses rivaux le qualifient d’amateur, et le réduisent à un candidat de substitution placé, au dernier moment, par Ousmane Sonko.

Bassirou Diomaye Faye, simple clone et marionnette d’Ousmane Sonko ? La question reste ouverte. Une chose est sûre, il copie la stratégie politique de ce dernier, axée sur le populisme, la démagogie et la diatribe. Bassirou Diomaye Faye mise sur un discours pouvant polariser la société, et donc diviser les gens.

Le quadragénaire tente également de séduire une partie de la jeunesse sénégalaise en jouant sur le complotisme, la corruption des élites, et la technique du « tous pourris ». Cela peut avoir un impact négatif sur la confiance envers les institutions et l’Etat de droit. Le risque étant de précipiter le pays dans la violence et une impasse totale.

Le projet insurrectionnel des Patriotes est aux antipodes de la culture et de la démocratie sénégalaise. Les relations troubles entretenues par le mouvement d’Ousmane Sonko avec l’idéologie salafiste sont également dangereuses dans un pays reconnu pour son islam confrérique tolérant, et qui prône la coexistence pacifique entre les religions.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires