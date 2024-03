Esther Miracle, un an après, les fortes marées font 9 nouveaux morts au Gabon

C’est le bilan macabre que les sapeurs pompiers de Libreville ont donné ce Lundi. Neuf cadavres ont été récupérés aux abords de l’une des plages les plus populaires de la capitale gabonaise.

Il s’agit principalement d’adolescents âgés de 13 à 16 ans et qui ont pu être identifiés par les secours. De fortes marées ont été constatées ce week-end, ce qui a conduit les autorités en charge de la météo marine à émettre une alerte quant au risque de noyade.

Situé sur l’équateur, les marées gabonaises sont très influencées par les équinoxes. Elles entrainent des marées de coefficients importants. Cela joue un rôle sur les courants marins, ce qui peut surprendre les baigneurs; et les entrainer au large.

Ce mercredi, la plage était encore ouverte au public et sans surveillance. Un pic de coefficient est attendu dans la semaine, ce qui laisse présager d’autres accidents. Les gabonais sont toujours sous le choc de défaillances de la surveillance maritime, un an après le naufrage de l’Esther Miracle qui a fait 34 morts, 7 disparus et 129 rescapés.

