Aujourd’hui plus qu’hier, le Mali n’arrive pas à satisfaire les besoins en électricité de sa population. D’où les délestages intempestifs observés ces derniers mois. Aliou Diallo, président d’honneur du parti ADP-Maliba, appelle à changer de politique pour produire plus d’énergie et moins cher. Il faudrait précisément faire évoluer le mix énergétique en développant l’éolien, le solaire et l’hydrogène.

Déjà confrontée à une crise sécuritaire, politique, sociale et économique, la population malienne doit maintenant composer avec une crise énergétique. En effet, depuis plusieurs mois, elle subit de de sévères coupures d’électricité qui menacent les activités économiques. Face à la grogne qui monte, le gouvernement a promis de sécuriser l’approvisionnement en gasoil, carburant qui alimente les centrales thermiques du pays.

Faire évoluer le mix énergétique

Mais cela ne suffira pas à résoudre le problème. Aliou Diallo, président d’honneur du parti ADP-Maliba, pense que le Mali doit changer de politique énergétique pour pouvoir « produire plus d’énergie et moins cher ». C’est ainsi le pays pourra mettre définitivement fin aux délestages. L’homme d’affaires conseille d’abord de développer davantage l’hydroélectrique, dont le potentiel au Mali est estimé à 1150 mégawatts.

Le Mali a tous les atouts pour exploiter ces énergies

Aliou Diallo préconise aussi et surtout de développer les énergies propres, dont l’éolien et le solaire. L’entrepreneur note que le Mali a tous les atouts pour produire suffisamment d’électricité verte. En effet, son territoire bénéficie d’un fort ensoleillement et de puissants vents qui balayent le pays d’est en ouest. Aussi, il dispose de grands espaces plats, en particulier dans le Sahel. Le gouvernement pourrait donc construire de vastes fermes de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes pour alimenter toutes ses régions, même les plus reculées.

Miser sur l’hydrogène vert et l’hydrogène naturel

Si ces installations sont répandues au Mali, le prix de l’électricité pourrait fortement baisser. Ce qui permettra de soulager la population et de booster les activités économiques. Par ailleurs, Aliou Diallo appelle l’Etat à miser sur l’hydrogène vert et surtout l’hydrogène naturel. Cette dernière ressource, totalement propre, se trouve en quantité astronomique dans le sous-sol malien selon des études géologiques menées par Hydroma Inc., la compagnie énergétique d’Aliou Diallo.

Un pionnier mondial de l’exploitation de l’hydrogène naturel

Hydroma Inc. est la pionnière mondiale de la transformation de l’hydrogène naturel en énergie verte. Depuis 10 ans, la société a fourni en électricité propre le village de Bourakébougou, situé à quelques kilomètres de Bamako. Constatant le succès de l’expérimentation, Aliou Diallo a décidé de lancer une production à grande échelle. Objectif : permettre au Mali d’être autosuffisant en électricité et de devenir un grand exportateur d’énergies renouvelables.

La souveraineté énergétique vitale pour un développement durable

Aliou Diallo a préparé un plan Marshall pour le Mali visant à lui donner son indépendance sur tous les plans (énergétique, économique, industrielle, politique, sécuritaire, sociale, etc.). Il a concocté ce programme dans le cadre de la prochaine présidentielle, dont il serait favori d’après un sondage qui commence à dater. Pour le philanthrope malien, il faudra absolument concrétiser ce plan car « la souveraineté énergétique est vital pour assurer un développement durable ».

