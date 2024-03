Israël annexe 800 hectares de terre palestinienne en plein génocide

A travers un communiqué israélien relayé par le journal timesofisrael, la Palestine a perdu 800 hectares de terre.

Ces terres de la vallée du Jourdain vienne d’être déclarée terre israélienne, permettant ainsi au pays de les utiliser pour des projets de développement.

La déclaration israélienne permettra à des centaines de colons de s’installer et de construire de maisons dans cette zone désormais désignée pour l’industrie et le commerce selon la chaîne publique Kan.

Cette décision a été supervisée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, qui est également ministre au sein du ministère de la Défense.

La déclaration des terres comme propriété de l’État est « une question importante et stratégique », dit Smotrich. « Même s’il y a ceux en Israël et dans le monde qui cherchent à saper notre droit à la Judée et à la Samarie et au pays en général, nous promouvons le mouvement d’implantation en travaillant dur et de manière stratégique à travers le pays », ajoute-t-il.

